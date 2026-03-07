Afrique: Amani Yao pose ses valises à Bamako

Le Djoliba Ac de Bamako a un nouvel entraîneur depuis jeudi. Après le départ de Boudo Mory, c'est un autre technicien ivoirien, Amani Yao César Lambert qui prend les rênes du club mythique de Bamako.

Le technicien ivoirien qui a été accueilli vendredi dernier à l'aéroport international Modibo Kéita de Bamako a livré ses premières impressions. « Le club a besoin de résultats et nous allons travailler pour que nous puissions obtenir ces résultats. Il y a des défis comme la coupe et le championnat, nous allons nous mettre au travail pour les relever », a-t-il déclaré.

En atterrissant à Bamako, Amani Yao poursuit sa carrière d'entraîneur hors du pays après avoir exercé au Togo comme entraîneur de l'Asko Kara.

Avant de débuter son aventure hors de Côte d'Ivoire, Amani Yao a dirigé plusieurs clubs en Côte d'Ivoire, notamment le Séwé Sports de San Pedro, l'Asec Mimosas, l'Afad pour ne citer qu'eux.

Une nouvelle carrière qui sera, sans nul doute, assez intense quand on connaît l'exigence des supporters maliens et surtout du Djoliba Ac qui veut reconquérir son titre de champion perdu la saison dernière.

Il faut préciser que pour cet exercice en cours, après 14 journées, le Djoliba occupe la 3e place au classement avec 27 points contre 28 pour le leader de Bamako, mais avec un match en moins.