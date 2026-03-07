Afrique: Promotion du label Made in Africa - Les marques africaines en attraction à Abidjan les 29 et 30 octobre 2026

La cérémonie de lancement officiel de la 2e édition du salon Brands Licensing Africa (BLA) a eu lieu, le 6 mars, à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau.

Plus de 500 entreprises africaines et ivoiriennes en particulier sont attendues les 29 et 30 octobre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan pour la 2e édition du salon Brands Licensing Africa (BLA).

Le lancement officiel a eu lieu hier, vendredi 6 mars, à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. Initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) en partenariat avec la plateforme d'échanges et de promotion des économies, des cultures et des arts africains, "Maison de l'Afrique", ce salon vise à promouvoir la valorisation des marques africaines, le développement des licences de marques, ainsi que la protection et la promotion de la propriété intellectuelle.

Il s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la compétitivité des entreprises, à travers la valorisation des actifs immatériels, véritables leviers de croissance économique. La cérémonie de lancement a été présidée par Paul Assandé Koffi, Directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.

Il a salué cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement de faire du secteur privé le moteur de la transformation structurelle de notre économie. Il a indiqué que la valorisation des marques, des savoir-faire et de l'innovation constitue, à l'échelle mondiale, un levier majeur de compétitivité des entreprises et d'influence économique.

« La promotion du label Made In Côte d'Ivoire constitue un axe prioritaire de notre politique industrielle et commerciale. Il ne s'agit pas seulement de produire localement. D'autres aspects sont à prendre en compte. Il s'agit de la qualité, la structuration des filières, l'amélioration des standards, l'intégration du numérique et le e-commerce dans nos modèles économiques, afin d'aboutir à l'élaboration de marques fortes, compétitives et exportables », a-t-il soutenu.

Ajoutant que la Côte d'Ivoire a déjà franchi des étapes importantes avec l'obtention d'indications géographiques protégées pour des produits emblématiques tels que l'Attiéké des lagunes, le Pagne baoulé et le Café des Montagnes de Man. « Ces reconnaissances consacrent un savoir-faire national, renforcent la traçabilité et constituent un puissant levier de différenciation sur les marchés », a-t-il précisé.

Pour lui, le salon Brands Licensing Africa revêt une importance stratégique particulière. Il constitue un prolongement naturel de la politique industrielle du gouvernement. « Le gouvernement continuera d'accompagner résolument ces initiatives structurantes... J'invite les entreprises, les investisseurs, les partenaires techniques et financiers à saisir pleinement les opportunités qu'offre Bla 2026 », a-t-il lancé.

Touré Faman, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a, pour sa part, souligné que la première édition du salon Bla, tenue du 23 au 24 octobre 2024, avait rassemblé près de 400 participants comprenant entreprises, institutions et experts venus d'Afrique et d'Europe, confirmant l'intérêt réel pour les enjeux liés à la marque et à la licence.

« Fort de ces acquis, la deuxième édition se veut plus ambitieuse, plus structurée et orientée vers un plus grand impact économique ». Il a indiqué que plus de 500 participants y sont attendus.

Il a appelé à une mobilisation collective des institutions publiques, des organisations professionnelles, des investisseurs, des centres de recherche, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des Pme, grandes entreprises et start-up.

Le directeur général de "La Maison de l'Afrique", Youssouf Camara, a, quant à lui, souligné que le marché de la licence de marques représente à ce jour, plus de 360 milliards de Fcfa. Malheureusement, l'Afrique est carrément absente sur ce marché. « Il est temps de vendre nos marques », a-t-il insisté.