communiqué de presse

Dans le cadre de la vulgarisation du droit et la politique de concurrence en Afrique de l’Ouest, la Commission de l’UEMOA organise, du 10 au 12 mars 2026 à Dakar, un séminaire national d’information et de sensibilisation au profit des acteurs des secteurs public et privé, ainsi que la société civile de la République du Sénégal.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi 10 mars 2026 à partir de 09 heures à l’Hôtel Ndiambour.

Ce séminaire s’adresse, notamment, aux agents de contrôle du Ministère en charge du Commerce (Direction du Commerce Intérieur et Commission de la Concurrence), aux acteurs professionnels des secteurs des assurances et des banques (Association Professionnelle des Sociétés Assurances et Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers), de la pharmacie (Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique, Syndicat des Pharmaciens, grossistes répartiteurs et ordre des pharmaciens), aux journalistes économiques et aux associations de consommateurs.

Il est organisé avec l’appui technique et financier du Programme d’appui à la concurrence et à la sécurité des Produits de consommation (PACoSPro) dont l’objectif est d’améliorer l'environnement des affaires, la compétitivité et la croissance des économies d’Afrique de l’Ouest. Il vise en particulier à favoriser l’application effective des règles de concurrence pour promouvoir les investissements par le :

renforcement des politiques et cadres règlementaires des autorités régionales et nationales de l’Afrique de l’Ouest chargées de la concurrence ;

renforcement des capacités d’application des règles de concurrence des autorités régionales et nationales, des cours et des tribunaux chargés de la concurrence ;

respect, par les acteurs des secteurs public et privé, du droit de la concurrence pour le bien-être des consommateurs.

Ce séminaire a pour objectif de vulgariser et de sensibiliser les acteurs identifiés sur le droit et la politique de concurrence en vue d’un meilleur fonctionnement du marché.

De manière spécifique, il s’agira pour les animateurs du séminaire de :

contribuer à la bonne compréhension des intérêts et des enjeux de la politique de concurrence ;

favoriser l’appropriation des règles de concurrence par les acteurs du marché ;

favoriser le développement d’une culture de la concurrence par les acteurs.

Le PACoSPro est financé par l’Union Européenne à hauteur de cinq (05) millions d’euros. L’Assistance Technique est assurée par le consortium IBF/GIZ.