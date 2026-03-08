Sénégal: Le duo emblématique Diomaye-Sonko au bord du gouffre - Une rupture qui fragilise le pays?

analyse

Le duo emblématique Diomaye-Sonko, qui a mené le combat pour le respect de la démocratie sénégalaise face au régime de l’ex-président Macky Sall, semble aujourd’hui au bord de l’implosion. Alors que l’échéance de la présidentielle de 2029 reste encore lointaine, les deux hommes politiques s’éloignent l’un de l’autre, transformant une alliance historique en un duel prématuré.

Au moment où le monde célèbre la femme en ce mois de mars, les deux protagonistes mènent un bras de fer pour l’accès au trône suprême. À la veille du 8 mars, le président Bassirou Diomaye Faye a revêtu sa casquette de leader de la coalition Diomaye Président pour répliquer aux récentes critiques du président du Pastef, Ousmane Sonko.

Lors de l’assemblée générale de sa coalition, Diomaye Faye n’a ménagé aucun effort pour clarifier ses positions, minimisant les critiques et affirmant que des attaques isolées ne constituent pas un véritable affrontement politique.

En effet, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur son engagement à dérouler le programme de sa coalition, refusant de se laisser distraire par les polémiques. Dès lors, le slogan « Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko » [Sonko c’est Diomaye, Diomaye c’est Sonko] semble appartenir au passé : les discours des deux leaders divergent désormais radicalement.

Contexte et enjeux d’une rupture potentielle

Cette tension survient dans un contexte économique délicat pour le Sénégal, marqué par une inflation persistante, une dette publique élevée et des défis liés à la transition énergétique promise par Diomaye Faye. Une rupture ouverte entre les deux hommes risquerait de plonger le pays dans une impasse, non seulement économique, mais aussi sécuritaire. Les partisans du Pastef et ceux de la coalition Diomaye Président pourraient en effet s’affronter dans une bataille politique sans précédent, exacerbant les divisions au sein de la majorité.

Bien que Diomaye Faye se dise toujours partisan du Pastef, son positionnement indépendant laisse présager une possible éjection, surtout s’il s’éloigne du projet originel du parti. Rappelons que Sonko, Premier ministre, a récemment multiplié les sorties critiques contre la gestion du Président, notamment sur des dossiers comme la réforme monétaire (FCFA vers une monnaie souveraine) et les nominations au sein du gouvernement. Bassirou Diomaye Faye, de son côté, défend une vision plus centralisée autour de sa coalition, créée pour sa campagne de 2024.

Impact sur l’opposition et l’espace politique

L’opposition sénégalaise, déjà inexistante depuis la victoire écrasante de Diomaye Faye en 2024 (54% des voix au premier tour), pâtira inévitablement de cette guéguerre. Certains observateurs y voient même une stratégie délibérée pour monopoliser l’espace politique, marginalisant des figures comme ceux du PDS ou de Rewmi. Seul l’avenir le dira, mais entre-temps, l’opposition a du pain sur la planche face à deux leaders qui n’ont pas encore joué leur dernier atout.

Cette fracture pourrait redessiner le paysage politique sénégalais, entre continuité de la « Yewwi askan wi » et émergence de nouveaux clivages. Reste à savoir si le pragmatisme l’emportera sur l’ego avant 2029.