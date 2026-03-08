Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 mars 2026

revue de presse

Journée du 8 mars - Entre progrès législatifs et défis persistants pour les droits des femmes

Ce 08 mars, le monde célèbre la Journée Internationale des droits des femmes sous le thème « Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles ». L’édition de cette année intervient à un moment politique crucial pour placer la justice au centre du débat mondial.

Pendant longtemps, les revendications des femmes pour l'égalité ont été minimisées. Pourtant, au fil des décennies, ces luttes ont profondément transformé les cadres juridiques et politiques à travers le monde. Mais si les textes ont évolué, la réalité demeure plus nuancée. [Source allAfrica]

Kenya - Nairobi paralysée par de fortes pluies

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De violentes pluies tombées dans la nuit de vendredi à samedi ont provoqué d’importantes inondations à Nairobi, la capitale du Kenya. Plusieurs routes ont été submergées, piégeant des automobilistes pendant des heures.

Dans certains quartiers, l’eau est montée jusqu’à la taille, obligeant des conducteurs à abandonner leur véhicule pour rejoindre des zones plus sûres. Face à la situation, l’armée a été déployée pour soutenir les services de secours, tandis que les équipes de la Croix-Rouge kényane tentaient d’atteindre les personnes bloquées par les eaux.

Pour faciliter les déplacements, l’opérateur d’une autoroute surélevée a également annoncé la levée temporaire des péages. [Source Africanews]

Sénégal - Première assemblée générale pour la coalition « Diomaye Président »

Au Sénégal, la coalition « Diomaye Président » réunie ce samedi 7 mars à Dakar pour sa première assemblée générale. L’alliance avait été créée initialement pour rassembler des soutiens à la candidature de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle de 2024.

Le chef de l’État a assisté à ce grand rendez-vous, qui officialise ses ambitions en dehors de sa famille politique originelle, le Pastef dirigé par son Premier ministre, Ousmane Sonko, après des mois de tensions dans le tandem au pouvoir. [Source RFI]

Hydrogène vert - Le Maroc, futur hub entre Afrique et Europe

Classé parmi les « front runners » africcains par la H2Global Foundation, le Maroc capitalise sur son potentiel renouvelable, sa proximité avec l’Europe et la puissance industrielle de son secteur des phosphates

Dans la nouvelle géopolitique mondiale de l’énergie, le Maroc s’impose progressivement comme l’un des pôles les plus crédibles du continent africain pour le développement de l’hydrogène vert pour se positionner au cœur des futures routes énergétiques reliant l’Afrique au marché européen.

Cette dynamique intervient dans un contexte international marqué par la recomposition des équilibres énergétiques depuis la guerre en Ukraine, la montée des logiques protectionnistes et l’intensification de la rivalité technologique entre grandes puissances. L’hydrogène propre s’impose désormais comme un levier stratégique de souveraineté énergétique et d’influence économique. [Source Apanews]

Guinée - 40 partis politiques dissous, dont ceux d’Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo

La scène politique en Guinée vient de connaître un immense bouleversement. Dans la nuit du 6 au 7 mars, les autorités ont annoncé la dissolution de quarante partis politiques, dont plusieurs formations historiques qui ont dominé la vie politique nationale pendant des décennies.

La mesure, rendue publique à la télévision nationale, a été prise par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Elle s’appuie sur une nouvelle législation adoptée en septembre 2025 visant à encadrer plus strictement le fonctionnement des organisations politiques dans le pays. [Source Afrik.com]

Sierra Leone - La vaccination contre le papillomavirus dépasse les attentes, un pas vers l’élimination du cancer du col de l’utérus

La Sierra Leone est sur le chemin de l’élimination du cancer de l’utérus en tant que menace pour la santé publique d’ici à 2030. Le pays a récemment dépassé les objectifs fixés pour sa campagne de vaccination d’une semaine contre le papillomavirus (VPH), qui avait étendu l’accès à la vaccination pour les jeunes filles de 11 à 18 ans.

Plus d’un million de filles ont été vaccinées, soit plus que l'objectif initial d’environ 868 300 filles. Cette campagne de vaccination mise en place par le gouvernement a été réalisée avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et avec la collaboration entre autres de l’UNICEF, l’UNFPA, et Gavi, l’Alliance du vaccin. [Source Africa Radio]

Noix de cajou - La Tanzanie leader du segment transformation en Afrique de l'Est pour 2025

Principale région productrice de noix de cajou, l’Afrique exporte encore la majorité de sa récolte sous forme brute. Mais alors que le segment transformation monte en puissance dans la partie occidentale du continent, il évolue en sens inverse dans sa zone orientale, 2e foyer régional de l’offre.

Le stock de noix de cajou transformées dans l’ensemble des pays producteurs d'Afrique de l’Est en 2025 s’est établi à 38 500 tonnes, selon les estimations préliminaires réalisées par le service indépendant de conseil commercial N’kalô. Dans un bulletin sur le marché africain de cette matière première publié le mardi 3 février 2026, l’entreprise indique que ce volume est en hausse de 5 % par rapport au stock enregistré un an plus tôt. [Source Agence ecofin]

Togo - L'OMS valide les avancées du système sanitaire national

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a félicité le Togo pour les avancées significatives enregistrées dans son système de santé, notamment en matière de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.

Le score moyen RSI du Togo est passé de 36% en 2024 à 39% en 2025, « un signe clair du renforcement continu des capacités nationales de préparation et de réponse aux urgences sanitaires », selon l'OMS.

Le Règlement sanitaire international (RSI 2005) est un accord juridiquement contraignant adopté par 196 pays sous l'égide de l'OMS. Il définit les capacités minimales que chaque État doit développer pour détecter, évaluer et répondre aux urgences de santé publique susceptibles de se propager au-delà des frontières nationales. [Source Togonews]

Burkina - Le Fonds minier de développement a mobilisé jusqu’a 86 milliards en 2025

Le Fonds minier de développement (FMD) du Burkina Faso a mobilisé 85,72 milliards FCFA en 2025, dont près de 59 % (50,83 milliards FCFA) ont été affectés au Fonds de soutien patriotique (FSP) et 41 % (34,89 milliards FCFA) consacrés aux projets de développement endogènes et aux Plans communaux de développement (PCD), a indiqué la présentation du bilan tenue à Ouagadougou.

Le bilan annuel a été présenté le 5 mars 2026 lors d’une réunion consacrée à l’état des ressources du FMD, présidée par Djibril Zoungrana, secrétaire permanent de la commission technique nationale des mines et du FMD (SP/CTNM-FMD).

Des représentants des ministères en charge des Mines et de l’Économie ont participé à la session, dont l’un des objectifs déclarés était de renforcer la transparence dans la gestion et la répartition des recettes issues du secteur minier. [Source Beninwebtv]

Rwanda - 177 000 enfants visés par les cantines scolaires d’ici 2027

Au Rwanda, le programme national d’alimentation scolaire se révèle être un puissant levier pour lutter contre l’abandon et l’absentéisme. À Gashora, dans le district de Bugesera, élèves et éducateurs témoignent des effets concrets de ce dispositif social qui transforme l’accès à l’éducation dans les zones rurales.

Selon les dernières statistiques officielles, près de 4 millions d’enfants bénéficient désormais chaque jour d’un repas scolaire à travers le Rwanda, contre environ un million il y a quelques années. Le programme couvre aujourd’hui la majorité des écoles publiques et subventionnées, avec une contribution parentale symbolique de 970 francs rwandais par enfant, souvent prise en charge pour les familles les plus vulnérables par les services sociaux. [Source Africa 24]