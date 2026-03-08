Tunisie: Programme kulturweit-Incoming 2026 - L'Allemagne ouvre ses portes aux jeunes Tunisiennes

La Commission allemande pour l'UNESCO, avec le soutien du ministère allemand des Affaires étrangères, lance un appel à candidatures pour le programme de volontariat international kulturweit-Incoming 2026, destiné aux jeunes Tunisiennes âgées de moins de 30 ans.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 mars 2026.

Le programme offre à ses bénéficiaires un séjour de trois mois en Allemagne au sein d'institutions culturelles et éducatives, à compter d'août 2026.

Il inclut une allocation mensuelle pour couvrir les frais de subsistance, la prise en charge des frais de voyage aller-retour, ainsi qu'un accompagnement pédagogique comprenant des formations et des ateliers tout au long du séjour.

Les candidates intéressées peuvent soumettre leur dossier directement via la plateforme en ligne accessible à l'adresse suivante : https://bit.ly/4aMMzNl