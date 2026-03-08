Afrique: Coupe de la Confédération - Le calendrier des quarts de finale dévoilé par la CAF

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les dates et horaires officiels des quarts de finale de la Coupe de la Confédération 2025/26, alors que la compétition entre dans sa phase à élimination directe.

Plusieurs affiches de premier plan animeront la mi-mars à travers le continent, et la confirmation de ces dates et horaires intervient après le tirage au sort des quarts de finale organisé au Caire le mois dernier, au cours duquel les équipes encore en lice ont découvert leurs adversaires ainsi que leur éventuel parcours jusqu'à la finale.

Les confrontations se joueront en aller-retour, les vainqueurs au cumul des deux matches se qualifiant pour les demi-finales de la deuxième compétition interclubs la plus prestigieuse du continent.

Les demi-finales sont programmées entre le 10 et le 12 avril pour les matches aller, et entre le 17 et le 19 avril pour les rencontres retour. La finale, disputée en aller-retour, se déroulera au mois de mai afin de désigner le nouveau champion de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Avec ce calendrier désormais officialisé, les huit clubs encore en lice peuvent pleinement se concentrer sur leurs préparatifs pour franchir une nouvelle étape vers un sacre continental, souligne la CAF.

Le programme des quarts de finale (heure de Tunis) :

// Matches aller

- 14 mars 2026

14h00 : AS Otohô (CGO) - Zamalek SC (EGY)

21h00 : Al Masry SC (EGY) - CR Belouizdad (ALG)

- 15 mars 2026

14h00 : AS Maniema Union (RDC) - USM Alger (ALG)

23h00 : Olympique Club de Safi (MAR) - Wydad AC (MAR)

// Matches retour

- 21 mars 2026

20h00 : CR Belouizdad - Al Masry SC

- 22 mars 2026

17h00 : Zamalek SC - AS Otohô

20h00 : Wydad AC - Olympique Club de Safi

20h00 : USM Alger - AS Maniema Union.

