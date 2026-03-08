Tunisie: Sousse - Un mineur poignarde ses parents et son frère

7 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue à Sousse après avoir poignardé ses deux parents et son frère à l'aide d'un objet tranchant, a appris nos confrères de Mosaïque FM.

Les faits se sont produits avant-hier dans la région d'Akouda. Le suspect aurait délibérément agressé sa mère, son père et son frère. Les motivations de cet acte demeurent à ce jour inconnues.

Le parquet du tribunal de première instance de Sousse a ordonné son placement en garde à vue. Les trois victimes sont actuellement prises en charge médicalement, sans que leur état de santé n'ait été précisé.

