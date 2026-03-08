Tunisie: La municipalité de Tunis inspecte les zones de Sijoumi, Mellassine et du Djallez

Samah Daldoul, chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, a effectué dans la matinée de ce samedi 7 mars 2026, une visite de terrain intensive dans la zone de Sijoumi. Cette visite a couvert plusieurs points vitaux.

L'objectif était de mettre l'accent sur un plan d'action à même d'améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants de la zone, de renforcer la propreté, accentuer les espaces verts et de soutenir les infrastructures et les bases sociales.

Plus d'espace vert

Dans un communiqué publié ce soir par la municipalité de Tunis sur sa page officielle « Facebook », on y lit qu'en inspectant le quartier El Jallouli, Mme Daldoul a perçu un terrain vague et a souligné l'importance de son exploitation de façon à répondre aux besoins spécifiques du quartier notamment en espaces verts. Elle a chargé les services municipaux compétents d'accélérer le reboisement et le nettoyage du terrain précité afin de le transformer en un poumon vert.

Elle a, dans ce même ordre d'idées, appelé les habitants du quartier à préserver cet espace et à ne pas porter atteinte aux terrains vacants ou au domaine public.

La même source évoque que la responsable a été à l'écoute des préoccupations des riverains, affirmant que la municipalité s'emploierait à trouver des solutions participatives qui respectent l'intérêt de tous : la loi et l'intérêt général.

Friperie et commerces à Mellassine

La visite s'est poursuivie, lit-on encore, au marché municipal de la rue du Commissaire (quartier Mellassine), pour évaluer l'état de la propreté et de l'éclairage, ainsi que pour suivre l'avancement des travaux d'aménagement de l'espace dédié à la vente de friperie. Et ce, dans le but d'améliorer les conditions de travail des commerçants.

Au village artisanal, note la même source, la situation environnementale et l'infrastructure ont été examinées par la chargée de la gestion de la municipalité qui a ordonné à la direction de la propreté et de la voirie, de prendre en charge immédiatement la zone. Et ce afin de garantir un environnement de travail digne aux artisans.

Le cimetière du Djellaz sous la loupe

Elle s'est par la suite rendue au cimetière du Djellaz, où l'accent a été mis sur la reconstruction des tombes et le nettoyage des lieux suite à la chute, le 15 février 2026, d'un arbre de grande taille, ce qui a causé des dégâts. Des instructions ont alors été données aux responsables du cimetière pour une remise en état complète (nettoyage, élagage des grands arbres et réparation des sépultures endommagées). Elle a réitéré les excuses de la municipalité aux familles dont les tombes ont été touchées.

La municipalité de Tunis a réaffirmé, via le même communiqué, son engagement ferme à poursuivre ces visites de terrain régulières et à travailler de manière participative pour une ville propre et durable. Nizar Hamdi, député local de la région, ainsi que l'administrateur de l'arrondissement municipal et plusieurs cadres et services municipaux ont pris part à cette visite de terrain.