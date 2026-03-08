Congo-Brazzaville: L'association Globus offre du matériel scolaire dans des écoles

L'association Globus a remis, le 6 mars à Brazzaville, en partenariat avec le mouvement Avenir du Congo, un lot important de fournitures scolaires aux élèves d'enseignement général de plusieurs départements du Congo.

La cérémonie de remise officielle s'est déroulée à l'école primaire Saint-Michel de Ngangoni, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo. Remettant le don qui s'inscrit dans le cadre de sa mission humanitaire et éducative au directeur de l'établissement, Achille Kourissa, la présidente de l'Association Globus, Yulia Berg, a souligné l'importance de l'éducation dans le développement du Congo.

« Depuis notre installation l'été dernier, nous avons déjà mené plusieurs activités. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au développement des relations entre la Russie et le Congo », a-t-elle déclaré.

Les bénéficiaires, élèves et enseignants, ont reçu des kits complets comprenant tout le nécessaire pour le processus éducatif : des sacs à dos, des cahiers, des stylos, des règles, des boîtes de craie et des globes terrestres. Pour le directeur de l'école, Achille Kourissa, ce don renforce l'élan de l'établissement vers une formation intégrale avec l'objectif de former de bons patriotes. Il a témoigné, par ailleurs, sa gratitude à l'endroit de Globus, soulignant que ce type de soutien était particulièrement précieux pour l'école.

Outre Brazzaville, l'association Globus a acheminé le même jour des lots des kits scolaires dans les quatorze autres départements du pays. Partenaire de l'association Globus, le mouvement Avenir du Congo vise à soutenir la jeunesse et à renforcer la sphère sociale des Congolais à travers plusieurs projets. « Nous avons eu l'honneur de répondre à leur demande de soutien aux écoliers congolais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'offrir du matériel scolaire non seulement à l'école Saint-Michel, mais aussi à d'autres écoles du Congo. Les enfants sont ce que nous avons de plus précieux, et il est de notre devoir de tout faire pour qu'ils puissent recevoir une éducation, acquérir des connaissances et construire une vie digne et réussie », a indiqué la présidente de Globus, Yulia Berg.

En clôture de cette activité, les deux associations ont assaini l'établissement et prévoient de poursuivre leur coopération afin d'étendre cette aide à un plus grand nombre d'écoles dans d'autres départements du pays.