Congo-Brazzaville: Campagne électorale - La Dynamique Sassou héros de la paix mobilise à Poto-Poto

Depuis le début de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, la Dynamique Sassou héros de la paix oeuvre aux côtés des autres forces vives du 3e arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, pour mobiliser les Congolais autour de la candidature du président sortant.

Emmené par son président, Junior Nicolas Okongo, le mouvement citoyen est engagé pour la défense et la consolidation de la paix, de l'unité nationale et du développement durable de la République du Congo, derrière le président-candidat pour sa réélection dès le premier tour. A une question sur le profil du prochain président, Junior Nicolas Okongo a répondu: « Chez nous, le profil c'est le candidat de la jeunesse, c'est le candidat de l'expérience, c'est Denis Sassou N'Guesso que nous accompagnons par rapport aux actions qu'il a eues à réaliser au Congo, notamment sur le plan des infrastructures. Nous pensons que tous ses travaux ne doivent pas s'arrêter, il nous faut poursuivre avec sa volonté politique d'emmener le Congo vers l'émergence ». Il a entrepris une rencontre citoyenne visant à sensibiliser la population à intérioriser la culture de la paix et à la mobiliser à soutenir la candidature du président sortant.

Engagée pour la paix, cette dynamique accompagne la vision du chef de l'Etat sortant, en travaillant pour la stabilité, la prospérité et la solidarité nationale. « La Dynamique Sassou héros de la paix est un mouvement citoyen engagé pour la défense et la consolidation de la paix, de l'unité nationale et du développement durable de la République du Congo. Inspirée par le leadership du Très Grand camarade Denis Sassou N'Guesso, elle rassemble des patriotes convaincus que la stabilité est le socle du progrès, que l'unité est la force de la Nation et que le patriotisme est le moteur du développement », peut-on lire sur sa page Facebook.

Ce mouvement oeuvre, en effet, à mobiliser les Congolais de toutes les générations et de toutes sensibilités autour d'un idéal commun : préserver la paix, renforcer la cohésion nationale et accompagner la marche irréversible du Congo vers le développement. Il a pour slogan : unité dans la diversité, patriotisme dans l'action, développement dans la continuité.