Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Les chrétiennes de Ouenzé 1 appelées à une mobilisation spirituelle

À l'initiative de la responsable de la mobilisation des personnes vulnérables et des confessions religieuses de la direction locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Ouenzé 1, Marina Mondelé, les fidèles se sont réunis à « l'Eglise épouse du Christ », dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, pour un moment de prière en faveur de la paix au Congo en cette période électorale.

À quelques jours de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, l'équipe de campagne du candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, à Ouenzé 1, multiplie ses stratégies pour faire passer le président sortant dès le premier tour. Dans cette épreuve, la voix et la participation des hommes et femmes de l'Eglise comptent aussi.

« Nous sommes les enfants d'un seul père, le Congo est unique et indivisible. Que le perdant se calme, qu'il ne fasse pas recours à la force, nous sommes en paix », a lancé l'officiant du culte organisé le 6 mars.

S'exprimant devant l'assemblé au cours de cette rencontre spirituelle, Marina Mondelé a rendu grâce à Dieu pour les bienfaits reçus tout au long de cette campagne électorale. Elle a demandé aux participants d'intercéder en faveur de la Nation afin que Dieu guide, bénisse et accompagne toutes les actions entreprises durant cette période.

S'adressant aux femmes de la première circonscription électorale de Ouenzé, elle les a appelées à la mobilisation spirituelle et à la préservation de la paix. « Peuple de Dieu, levons-nous dans la prière et dans la responsabilité, car la parole nous enseigne que lorsqu'un juste gouverne, le peuple se réjouit. Cherchons donc avec sagesse et prière celui qui conduira la nation dans la paix, la justice et la prospérité », a invité Marina Mondelé.

Selon elle, ce moment de prière collective symbolise l'importance de la foi et de l'engagement citoyen dans cette période électorale. Animée par un élan d'amour et de générosité, Marina Mondélé a offert des présents aux "mamans de Ouenzé 1", un symbole de son affection et de son engagement envers elles. Visiblement touchées par ce geste, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur affection envers la donatrice qui n'est pas à son premier acte altruiste.