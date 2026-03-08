Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Les grandes lignes du projet de société de Denis Sassou N'Guesso présentées aux habitants de Makélékélé 4

7 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Bruno Zéphirin Okokana

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Makélékélé 4, Claude Ayessa, accompagné de la citoyenne d'honneur de cet arrondissement et porte-parole thématique du président-candidat, a effectué une visite de terrain dans les quartiers Milo et Ndzoko.

Le but de la descente était de présenter les grandes lignes du projet de société du candidat de la majorité présidentielle; vérifier que la population possède effectivement la carte d'électeur; et l'exhorter à se rendre massivement aux urnes, le 15 mars, afin de porter son choix sur le candidat de l'expérience, Denis Sassou N'Guesso.

Le projet de société « Accélerons la marche vers le développement », a été expliqué dans les moindres détails aux habitants des quartiers Milo et Ndzoko, à Kinsoundi, par le directeur de campagne local, Claude Ayessa, et la citoyenne d'honneur de Makélékélé, Bélinda Ayessa, à travers cette descente de maison en maison. La direction de campagne a multiplié les échanges directs avec la population, la convaincant de voter massivement pour Denis Sassou N'Guesso.

Le directeur local de campagne l'a invitée à voter massivement pour le candidat de la paix. « Votez pour le candidat de la paix, de la stabilité, le bâtisseur infatigable, l'homme qui a vaincu le Mayombe, le candidat Denis Sassou N'Guesso, l'homme des actions concrètes... Il faudra absolument aller exprimer votre devoir civique dans les urnes, c'est un moment crucial pour notre avenir, ne restez pas dans vos maisons. Allez voter massivement le 15 mars. Si on a retrouvé la paix dans ce pays, c'est grâce à lui », a-t-il lancé l'invitation.

La citoyenne d'honneur de Makélékélé a invité la population de cette partie de l'arrondissement à faire confiance au candidat de la majorité présidentielle. « Chères mères et chers pères, faisons confiance à Denis Sassou N'Guesso, en allant voter tous pour lui. Il n'y a pas de raison de ne pas aller voter, car vous avez tous la carte d'électeur. Il faut donc aller voter », a demandé Bélinda Ayessa aux hanitants des quartiers Milo et Ndzoko.

Cette campagne de terrain a été bien saluée par la population, convaincue par la vision et les engagements présentés. Elle a exprimé sa volonté de traduire cette adhésion dans les urnes, le 15 mars. «Nous voterons pour l'expérience, la paix, la sécurité, et l'unité nationale», s'est exprimée une habitante de Makélékélé 4.

