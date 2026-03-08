Angola: Le pays souhaite davantage de capitaux privés portugais pour renforcer sa sécurité alimentaire

Luanda — Le ministre d'État angolais à la Coordination économique, José de Lima Massano, a invité ce vendredi à Lisbonne les entreprises portugaises à accroître leurs investissements dans le secteur agroalimentaire national, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la diversification économique.

S'exprimant en tant qu'orateur principal de la conférence « Radar Afrique - Les chemins de l'Angola », le ministre a souligné que l'Angola dispose de nombreuses opportunités d'affaires, notamment dans le secteur agricole, qui bénéficie de services essentiels tels que l'énergie et l'eau.

Il a reconnu que l'Angola reste dépendant des importations de nombreux produits de première nécessité, citant la viande de poulet, le riz, le sucre, l'huile de cuisson et le blé, des produits qui « préoccupent » le plus l'exécutif, car leur consommation s'élève en moyenne à près de 20 millions d'euros par mois chacun.

Le ministre d'État a affirmé que l'Angola possède un fort potentiel pour ces produits et pourrait même devenir exportateur, compte tenu de ses vastes terres arables, de ses ressources en eau abondantes, de son énergie bon marché et de sa population jeune.

Concernant les autres produits, il a évoqué les progrès réalisés, grâce à des politiques incitatives et des mesures visant à protéger la production nationale.

Lors de sa présentation, José de Lima Massano a également souligné que le secteur du tourisme était un autre secteur visant à attirer davantage d'investissements portugais, à stimuler son développement et sa contribution au produit intérieur brut (PIB).

Actuellement, a-t-il déclaré, la part du tourisme dans le PIB est inférieure à 2 %, une réalité qui, selon lui, offre aux entreprises portugaises des opportunités de pénétrer le marché, en misant sur la formation du personnel et l'hôtellerie.

Il a souligné le travail de fond accompli par le gouvernement dans ce domaine, notamment la promotion du potentiel du pays, l'exemption de visa pour plusieurs pays, ainsi que le processus de privatisation en cours de 30 hôtels du secteur public.

« L'État comprend qu'il n'a pas à gérer les hôtels. Deux tentatives de vente de ces 30 hôtels ont été menées, sans grand succès », a-t-il affirmé, rappelant que ces établissements sont disponibles à l'achat ou à la concession dans tout le pays.

Par ailleurs, le ministre d'État a décrit la contribution du corridor de Lobito à l'intégration régionale, considérant que cette infrastructure offrira des circuits alternatifs et plus compétitifs pour le commerce international.

Il a indiqué qu'un ensemble de plateformes logistiques sont en cours de développement le long du corridor pour soutenir la production, celle de Caála étant la première, avec le soutien de la Banque mondiale.

« Nous recherchons activement d'autres investisseurs pour les plateformes restantes qui seront développées le long du corridor. Ensuite, comme chacun sait, une fois pleinement opérationnel, ce corridor reliera les océans Atlantique et Indien et, du point de vue du commerce international, nous disposerons de voies plus compétitives pour continuer à promouvoir l'intensité et la solidité des échanges », a-t-il déclaré.

La conférence «Africa Radar - Caminhos de Angola» est une plateforme stratégique de réflexion, de débat et de projection sur l'avenir économique et institutionnel du pays dans le contexte africain et mondial.

Son objectif principal est d'examiner les axes structurants du développement national, d'identifier des opportunités d'investissement concrètes et de renforcer la position de l'Angola en tant qu'acteur majeur de l'intégration régionale et de la diversification économique.

Cet événement, qui comprenait des débats sur « La perception de l'Angola par les entreprises » et « Le rôle des institutions dans la promotion des investissements », a réuni 250 personnes, dont des décideurs et des experts.

L'Angola se classe au neuvième rang des plus grands clients et au onzième rang des plus grands fournisseurs du Portugal à l'échelle mondiale.

En novembre 2025, les importations portugaises en provenance d'Angola s'élevaient à environ 58,8 millions d'euros.

Depuis 2023, le Portugal a enregistré une amélioration de ses termes de l'échange, une tendance qui s'est poursuivie en 2024 et 2025.

Le ministre d'État était accompagné, lors de cet événement, des secrétaires d'État à l'Industrie, Carlos Rodrigues, et au Trésor, Ottoniel dos Santos, de l'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, et du président du conseil d'administration d'AIPEX, Arlindo das Chagas Rangel.