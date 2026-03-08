Afrique: La CAF reprogramme la Coupe d'Afrique des Nations féminine en juillet

Luanda — La Confédération Africaine de Football (CAF) a reprogrammé la Coupe d'Afrique des Nations féminine (CAN 2026) du 25 juillet au 16 août de cette année, le Maroc restant le pays hôte de la compétition.

Le tournoi continental était initialement prévu du 17 mars au 3 avril.

Ce changement de dates est indiqué sur le site web de l'instance dirigeante du football continental. Il fait suite à des réunions avec les partenaires, dont la FIFA, et d'autres parties prenantes, et vise à garantir le succès de la compétition.

La Coupe d'Afrique des Nations féminine se déroulera au Maroc pour la troisième fois en cinq ans, après les éditions 2022 et 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Comme lors de la dernière édition, l'Angola ne participera pas à la CAN 2026, n'ayant pas réussi à se qualifier, suite à sa défaite face au Malawi.

Les « Welwitchias », surnom de l'équipe nationale, ont fait match nul 0-0 à l'aller et se sont inclinées 0-2 au match-retour de ce dernier tour de qualification.

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2026 réunit 16 équipes, réparties en quatre groupes. Les deux premières de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Le Nigeria, tenant du titre, domine le palmarès de la compétition avec 12 victoires, suivi de la Guinée équatoriale (2 titres) et de l'Afrique du Sud (1 titre).

Voici les poules du championnat :

Groupe A : Maroc, Algérie, Sénégal et Kenya

Groupe B :Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Tanzanie

Groupe C :Nigeria, Zambie, Égypte et Malawi,

Groupe D : Ghana, Cameroun, Mali et Cap-Vert.

Les quatre meilleures équipes de la CAN se qualifient pour la Coupe du Monde Féminine 2027, qui se déroulera au Brésil.