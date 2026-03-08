Angola: Des coupures d'électricité annoncées par ENDE à Luanda

Luanda — L'ENDE informe sa clientèle que la distribution d'énergie électrique sera interrompue pour travaux samedi, de 8h00 à 15h00, dans plusieurs quartiers de la province de Luanda.

Selon un communiqué de la Société nationale de distribution d'électricité (ENDE), les travaux comprennent la maintenance préventive et corrective aux postes de transformation de Kilamba et de Sapú, le nettoyage général des équipements, la remise en marche des pièces mobiles, la lubrification des sectionneurs et des disjoncteurs, la compensation des émissions de SF6, ainsi que la réparation des câbles d'alimentation.

Ces travaux visent à améliorer la fiabilité et la sécurité du réseau de distribution d'énergie, précise le communiqué.

Durant cette intervention technique, le poste de transformation de la cité-dortoir de Kilamba, dans son intégralité, et les zones adjacentes de la municipalité de Kilamba seront privés d'électricité.

Dans la municipalité de Kilamba Kiaxi, les quartiers suivants seront concernés : Sapú I et II, Wenji Maka I et II, Casas Azuis, Calemba II, Farmácia, Ondjo Yeto, Madeira, Bita Vacaria, Kididi Kiami, Jacinto Tchipa, Colégio Arinay et les zones environnantes.

ENDE précise que cette intervention technique vise à renforcer la stabilité du réseau électrique et à prévenir d'éventuelles pannes sur le système de distribution.