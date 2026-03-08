Angola: L'industrie extractive et de la construction en tête des accidents du travail à Luanda

Luanda — Les secteurs d'industrie extractive et du génie civil continuent à enregistrer le plus grand nombre d'accidents du travail dans la province de Luanda, représentant un taux approximatif de 4 à 5% des accidents recensés dans les différentes institutions.

L'information a été fournie ce vendredi, par le chef des services provinciaux de l'Inspection Générale du Travail (IGT), Mário Príncipe, en marge de la 2e édition du sommet Global HSE & ESG 2026, organisé à Luanda, dont le débat était porté sur la sécurité au travail, la santé au travail et la durabilité environnementale

Selon le responsable, il est possible qu'on découvre encore d'autres cas d'accidents que de nombreuses entreprises ne révèlent pas, cette attitude constitue l'une des principales difficultés rencontrées par l'IGT.

Il a souligné que la législation angolaise du travail stipule que les employeurs et les travailleurs doivent signaler tous les accidents du travail à l'IGT, dont le non-respect entraverait l'élaboration de statistiques fiables sur la situation du travail dans le pays.

En plus des accidents du travail, a-t-il ajouté, l'institution enregistre des cas de maladies professionnelles, surtout liées à des environnements industriels, notamment la perte auditive provoquée par une exposition prolongée au bruit, les troubles visuels, entre autres.

Face à cette situation, l'IGT organise des campagnes de sensibilisation destinées aux entreprises, en vue de renforcer la culture de la prévention et d'encourager le respect des normes de sécurité, à travers des conférences, des formations et des actions de conscientisation, a-t-il informé.

Durant le sommet Global HSE & ESG 2026, des experts ont insisté que la sécurité au travail devrait être considérée comme une exigence légale et un facteur essentiel pour la productivité, la durabilité des entreprises et la valorisation du capital humain en Angola.

Les données statistiques de l'IGT indiquent qu'environ 1 600 à 1 700 accidents du travail sont enregistrés chaque année en Angola, avec un bilan de 30 décès, ce qui fait appel à la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de rechercher des solutions innovantes.