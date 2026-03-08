Congo-Kinshasa: L'international congolais Paul-José Mpoku met fin à sa carrière de joueur de football

Agé de 34 ans, l'international congolais Paul-José Mpoku a annoncé, jeudi 5 mars, sa retraite en tant que joueur de football professionnel. Le milieu offensif de la RDC s'est exprimé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

« Officiellement, j'arrête ma carrière de football professionnel. C'était un plaisir de partager tous ces moments avec tous les collègues que j'ai côtoyés partout dans le monde. Tous ces directeurs, tous ces présidents. Merci à vous tous, merci à tout le monde », a déclaré Paul-José Mpoku.

Le footballeur dit avoir accompli un rêve que beaucoup admirent :

« J'ai accompli ce que je voulais, j'ai accompli un rêve que beaucoup rêvent d'atteindre. Je me sens privilégié et très reconnaissant. J'ai toujours voulu donner du plaisir aux supporters en faisant des skills, en marquant des buts ».

Le désormais ancien Léopard a ensuite rassuré qu'il compte transmettre tout ce qu'il a appris sur le terrain à ceux qu'il côtoiera :

« On va essayer d'aider la prochaine génération à aller plus loin que nous. On est très heureux et excités pour la suite. Je suis très content ».

Né en février 1992, Paul-José Mpoku a débuté sa carrière professionnelle en Belgique au Standard de Liège, où il a été formé de 2004 à 2008.

Au cours de son parcours, il a également évolué sous les couleurs de Cagliari et Chievo Vérone en Serie A italienne, du Panathinaikos en Grèce, de Konyaspor en Turquie, d'Al-Wahda aux Émirats arabes unis, d'Incheon United en Corée du Sud, ainsi que du UTA Arad en Roumanie, où il a raccroché les crampons.

En juin 2024 Paul-José Mpoku a obtenu son diplôme d'entraîneur UEFA B (Union européenne des associations de football).