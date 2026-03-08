Sénégal: Des indemnités et primes spéciales accordées aux enseignants des LYNAQE (officiel)

Sédhiou — Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Papa Malick Ndao, a annoncé, vendredi à Sédhiou, la signature d'un décret et d'arrêtés accordant des indemnités et primes spéciales aux enseignants et encadreurs des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE).

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise d'un don de vivres aux pensionnaires de cet établissement, il a précisé que cette mesure s'inscrit dans le cadre du nouveau texte régissant l'organisation et le fonctionnement des LYNAQE.

Selon lui, ce décret prévoit l'octroi d'une indemnité mensuelle de plus de 100. 000 francs CFA aux enseignants de ces lycées d'excellence.

Papa Malick Ndao a ajouté que l'arrêté interministériel signé par les ministres en charge de l'Éducation nationale et des Finances accorde également des indemnités spéciales à d'autres catégories d'encadreurs, notamment les intendants, les directeurs des études et les personnels militaires impliqués dans l'encadrement des élèves.

D'après le secrétaire général, ces dispositions visent à améliorer les conditions de travail du personnel et à renforcer la qualité de l'encadrement pédagogique et éducatif des LYNAQE.

Le collectif des enseignants du LYNAQE de Sédhiou, a salué ces mesures, les qualifiant d'avancées significatives, tout en réaffirmant son engagement à honorer pleinement le contrat qui le lie à l'État et à poursuivre sa mission d'encadrement et de formation des apprenants.

Les LYNAQE (Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité) sont des établissements d'excellence récemment créés au Sénégal pour transformer le système éducatif en alliant rigueur militaire et excellence académique.