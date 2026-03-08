Sénégal: L'arrivée de Canal+ dans l'arène nationale offre une vitrine mondiale à la lutte avec frappe

Dakar — La diffusion du combat de lutte opposant le roi des arènes Modou Lô à Sa Thiès, le dimanche 5 avril prochain, à l'Arène nationale, par la chaîne cryptée française Canal+ est un tournant majeur pour la lutte sénégalaise avec frappe, offrant ainsi une vitrine mondiale à ce sport national.

Après plusieurs années de tumultes, après le départ de ce sport des sponsors majeurs, la rareté de grandes affiches de lutte, la violence, le retrait de certains promoteurs, l'arène semble retrouver un nouveau souffle en s'exportant sur une chaîne internationale comme Canal+.

Les promoteurs, Baye Ndiaye (Al Bourakh Productions), Mansour Ba (Jambar Productions), Makane Mbengue (Gaston Productions), entre autres ont organisé des combats qui ont retenu en haleine les amateurs de lutte.

Il s'agit des combats Franc- Emeu Sène, Balla Gaye 2 - Siteu, Franc- Tapha Tine, Modou Lô- Siteu, etc.

En plus de ces combats de haute facture, l'arène a vu l'arrivée de jeunes espoirs très populaires comme les lutteurs Diop 2, Ada Fass, Prince, Talfa, Thiatou Yoff, Liss Ndiango.

La lutte sans frappe n'a pas manqué à son tour de suivre le rythme avec l'organisation en février d'un gala de lutte avec une mise de 20 millions francs CFA.

La réorganisation des horaires de combats, la mise en place de la Fédération sénégalaise de lutte et le renforcement du dispositif sécuritaire de l'arène nationale et dans les quartiers environs ont permis à la lutte sénégalaise de connaître des avancées.

Cependant, cette médiatisation a connu un frein avec l'introduction du Payer-per-view(PPV) en 2018 car plusieurs sénégalais n'ont pas suivi certains combats à l'affiche et se sont plaints des difficultés techniques d'accès à internet, mais aussi de la cherté du PPV.

L'arrivée dans le paysage médiatique du groupe "EriFaye média" de l'entrepreneur français français Eric Favre avec la chaine YouTube BPActu, la chaine Eric Favre TV et Lutte TV, n'ont pas amélioré la visibilité de la lutte au profit des amateurs.

Lutte TV, Batamba TV présents sur le bouquet Canal+ et les chaînes Youtube spécialisées ont permis en partie aux sénégalais de vivre au quotidien l'un de leurs sports favoris.

L'arène a franchi ainsi, vendredi dernier, un autre pallier de visibilité avec la signature d'une convention de partenariat entre le directeur d'Al Bourakh Productions, Baye Ndiaye, et la directrice générale de Canal + Sénégal, Fatou Sow Ba.

Les deux structures ont signé le contrat de partenariat pour la diffusion de ce "combat royal" en clair et en direct sur Canal +Sport 1.

Réagissant à l'arrivée de Canal +, le responsable de Lutte TV, Ibrahima Faye dit Beuz a souligné que la lutte sénégalaise est devenue une " industrie solide" suivie par des millions de passionnés.

"Cet audimat a été obtenu grâce au travail de tous les acteurs", a-t-il salué, en citant entre autres les lutteurs, les promoteurs, la FSL, les médias spécialisés.

La directrice de Canal+ Sénégal, Fatou Sène a mis en exergue la place qu'occupe la lutte "dans le coeur de tous les Sénégalais".

"Dans chaque foyer, il y a des supporters qui suivent avec attention les lutteurs. Donc, c'était le bon moment pour nous lancer dans ce sport national afin de participer à sa vulgarisation, à travers Canal +, une chaîne suivie à travers toute l'Afrique", a dit Mme Sène.

De son côté, le promoteur et responsable d'Al Bourakh Productions, Aziz Ndiaye, entend relever le défi pour hisser la lutte sur la scène internationale.

Le fondateur d'Al Bourakh Productions a ajouté que la lutte était suivie par 18 millions de sénégalais, maintenant elle sera vendue à plus d'un milliard de personnes à travers le monde.