Sénégal: Sédhiou - Des équipements et intrants agricoles d'une valeur de150 millions de FCFA remis à 150 jeunes entrepreneurs

Sédhiou — L'entreprise Agro-BEYDAARE Sénégal et le projet Agri-Jeunes, ont remis vendredi à Médina Wandifa, dans la région de Sédhiou (sud), à 150 jeunes entrepreneurs des régions de Ziguinchor et Sédhiou, des équipements matériels et intrants agricoles d'une valeur de 150 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

Ce partenariat s'inscrit dans une convention visant à faciliter l'insertion économique des jeunes dans les filières porteuses, comme le maraîchage, l'aviculture, l'embouche porcine et la transformation de produits locaux.

Le projet Agri-Jeunes, est cofinancé par l'État du Sénégal et le Fonds international de développement agricole (FIDA) à hauteur de 150 millions de francs CFA. Il est mis en oeuvre par Agro-BEYDAARE Sénégal, en collaboration avec le projet Agri-Jeunes dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor.

"L'objectif principal de cette convention entre Agro-BEYDAARE Sénégal et le programme Agri-Jeunes vise à renforcer la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes", a dit Bocar Wade, chef d'antenne sud du projet Agri-Jeunes pour les régions de Ziguinchor et Sédhiou.

Il s'exprimait ainsi lors de la cérémonie de remise des kits organisée à l'hôtel de ville de la commune de Médina Wandifa, en présence d'autorités administratives, d'élus territoriaux, de chefs de service technique et de responsables du projet.

"Ces équipements et intrants permettront aux bénéficiaires de développer des activités entrepreneuriales et de mettre en place des initiatives génératrices de revenus, contribuant ainsi aux efforts de l'État du Sénégal en matière d'insertion socio-économique des jeunes", a ajouté M. Wade.

Le président-directeur général d'Agro-BEYDAARE Sénégal, Mouhamadou Tidiane Diallo, a pour sa part insisté sur l'approche dite "faire-faire", qu'il considère comme un levier important dans la mise en oeuvre des politiques de développement.

"L'État a compris qu'il ne peut pas tout faire seul. Il s'appuie désormais sur des organisations structurées pour accompagner les jeunes dans la mise en oeuvre de leurs activités économiques, notamment dans les secteurs du maraîchage, de l'élevage, de l'aviculture et de la transformation des produits locaux", a-t-il expliqué.

M. Diallo a également indiqué que la sélection des bénéficiaires s'est faite sur la base de critères précis définis par le projet et les autorités administratives, prenant en compte les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les migrants de retour et les diplômés des centres de formation professionnelle.

Au nom des bénéficiaires, Pierre Augustin Basse s'est réjoui de cette initiative, qu'il considère comme une contribution importante à la réduction du chômage des jeunes et à la lutte contre l'émigration irrégulière.

"Nous sommes parmi les premiers bénéficiaires de ce programme et nous ferons tout pour réussir nos projets et devenir des références dans nos domaines", a-t-il assuré.

Présidant la cérémonie, l'adjoint au préfet de Bounkiling, Moussa Touré, a magnifié les résultats du projet tout en invitant les bénéficiaires à faire preuve d'engagement et de rigueur dans la mise en oeuvre de leurs activités.

Il a également exhorté les responsables du programme à assurer un suivi régulier sur le terrain afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés et prévenir toute dérive dans l'utilisation des équipements mis à disposition.