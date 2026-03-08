Angola: Le ministre déplore la mort du journaliste Octávio Capapa

6 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du journaliste Octávio Pedro Capapa, ancien de la Radio nationale angolaise, survenu vendredi à Luanda des suites de maladie.

Dans un message de condoléances, le ministre souligne que tout au long de sa carrière, Octávio Capapa s'est distingué par son dévouement à la communication sociale, contribuant de manière significative à l'essor, à la constitution, à l'organisation et à la reconnaissance de la radio en Angola.

Il mentionne son parcours professionnel remarquable et marquant, notamment sa présence active et singulière dans diverses émissions, telles que : Discolândia, Rádio Cidade, Roteiro da Manhã, Mandando Final, Hora Certa, Angola no Coração, Trem Musical, ainsi que la célèbre et historique émission Angola Combatente.

Né à Luanda le 12 août 1963, Octávio Pedro Capapa a rejoint la Radio Nationale d'Angola en 1987 en tant qu'animateur.

Tout au long de sa carrière, il a également exercé des fonctions liées à la production et à l'animation d'émissions de radio, ainsi que celles de reporter.

