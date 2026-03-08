Angola: Plus de 12 000 professionnels de santé bénéficient d'une formation

Luanda — Plus de 12 700 professionnels de santé angolais ont bénéficié de programmes de formation dans le cadre du projet de renforcement des capacités en ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle (PFRHS), financé par la Banque mondiale.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Santé (MINSA), auquel ANGOP a eu accès, cette information a été diffusée vendredi à Luanda, lors d'une réunion consacrée à l'état d'avancement du programme, présidée par Job Monteiro, coordinateur et responsable technique de l'Unité de mise en oeuvre du projet (UIP).

Les principaux résultats obtenus jusqu'en mars 2026 ont permis de former 12 797 professionnels de santé, dont 7 893 femmes (61,7 %), contribuant ainsi de manière significative au renforcement des compétences techniques au sein du Service national de santé.

Concernant la formation postuniversitaire à l'étranger, 522 professionnels ont déjà achevé leurs études hors du pays et repris leur activité professionnelle.

La note précise que, selon les données présentées, 1 134 bourses ont été octroyées pour des formations dans des établissements internationaux agréés, principalement au Brésil, au Portugal et à Cuba.

Elle indique que 627 boursiers poursuivent actuellement leur formation à l'étranger, dont 526 au Brésil et 85 au Portugal.

Elle explique que, lors de la présentation, Job Monteiro a déclaré que le projet a contribué à l'augmentation progressive du nombre de médecins spécialistes dans le pays.

« Malgré cela, le ratio actuel est de 0,36 médecin spécialiste pour mille habitants, un chiffre encore inférieur à la recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé, qui considère un médecin pour mille habitants comme un seuil pour une couverture sanitaire universelle efficace », peut-on lire dans le document.

Selon le rapport, outre la formation internationale, le projet a également renforcé les capacités au niveau national.

Environ 11 648 professionnels ont été formés dans le pays, notamment des médecins, des infirmiers et des techniciens de santé, avec un accent particulier sur les programmes de spécialisation médicale et infirmière.

Parmi les principales initiatives en cours dans le cadre du programme figurent l'évaluation et la révision de 39 cursus de spécialisation médicale, l'approbation de 10 programmes de spécialisation en soins infirmiers, ainsi que le développement du Système d'information et de gestion des ressources humaines en santé (SIGRH).

Le projet a également soutenu la mise en place de 29 unités de formation équipées dans différentes provinces du pays et l'extension du système de télémédecine, actuellement opérationnel dans six provinces et couvrant 42 hôpitaux provinciaux et municipaux.

À l'issue de la réunion, le responsable de la Banque mondiale, Humberto Cossi, s'est déclaré satisfait des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme, jugeant positifs les résultats obtenus en matière de formation et de renforcement des capacités des professionnels de santé en Angola.

Le responsable a également présenté des recommandations stratégiques pour les prochaines étapes du projet, en vue de renforcer la qualité de la formation, d'améliorer la gestion des ressources humaines et de consolider les actions contribuant à la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans le pays.