Angola: Un institut organise une rencontre sur le rôle des femmes africaines

Luanda — L'Institut technique d'administration, de technologies de l'information et de communication sociale (IMTATIC), à Viana, Luanda, a accueilli vendredi une rencontre pour réfléchir au rôle des femmes dans le développement de la société.

Cette activité s'inscrivait dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des femmes, qui se célèbre dimanche (8 mars), et a réuni des femmes de tous horizons sociaux autour du thème « Transformées pour transformer ».

Au cours de cette rencontre, les participants ont abordé des questions liées au développement personnel, à l'éthique et à la responsabilité sociale, en mettant l'accent sur la contribution des femmes à la transformation des familles et des communautés.

L'initiative a également permis de retracer l'histoire des femmes sur le continent africain et de réaffirmer l'importance de l'égalité des chances.

La coordinatrice de l'événement, Márcia Alfredo, a déclaré que la rencontre avait permis une réflexion sur la valeur et le rôle des femmes, notamment dans un contexte de crise socio-économique.

De son côté, le directeur général de l'IMTATIC, Yuno Panda, a expliqué que l'initiative visait à sensibiliser les étudiants au rôle des femmes dans la société et la sociologie, et à réaffirmer l'idée que les femmes ne sont pas de simples appendices des hommes.

Yuno Panda a également assuré que d'autres initiatives axées sur l'autonomisation des femmes seraient menées jusqu'à la fin du mois de mars.

L'événement s'est conclu par un appel à l'unité, au partage d'expériences et au renforcement du dialogue entre les femmes de différentes générations.

La Journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars, date reconnue par les Nations Unies.

Cette journée commémore la lutte des femmes pour leur participation, sur un pied d'égalité avec les hommes, à la société et pour leur épanouissement intégral.