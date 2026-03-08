Angola: Plus de 300 médecins renforceront le réseau de santé de Cabinda à partir de 2028

Cabinda — Trois cent cinquante-sept médecins spécialistes viendront renforcer le réseau de santé de la province de Cabinda à partir de 2028, a annoncé jeudi, le coordinateur et directeur technique du Projet de formation des ressources humaines du ministère de la Santé, Job Monteiro.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes à trois nouveaux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique à l'hôpital général de Cabinda, Job Monteiro a précisé qu'il s'agissait de professionnels de santé qui se spécialisent depuis 2018.

Il a également indiqué que 54 professionnels de santé de la province de Cabinda suivent actuellement une formation à l'étranger, dont 25 au Portugal et d'autres au Brésil, notamment en médecine générale et familiale, pédiatrie, gynécologie-obstétrique.

Job Monteiro a indiqué que les bénéfices du programme sont déjà visibles dans des domaines tels que la médecine interne, l'imagerie médicale, la radiologie, la chirurgie générale, les soins intensifs, la néonatologie, l'oncologie, l'anatomopathologie, la cardiologie et la santé publique, entre autres, dans la province de Cabinda et dans tout le pays.

Le responsable a réaffirmé la volonté du gouvernement de spécialiser 38 000 professionnels d'ici 2028 dans les domaines des soins infirmiers, des techniques de diagnostic et de traitement, de la médecine générale et du personnel de soutien hospitalier.

Il a également expliqué que le ministère de tutelle se concentre sur la spécialisation de 9 000 infirmiers et infirmières dans le cadre du programme de formation en cours dans le pays.