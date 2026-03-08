Angola: L'indice des prix à la consommation (IPC) ralentit de 1,21 % en février

Luanda — L'indice national des prix à la consommation (IPCN) a enregistré une variation de 13,35 % en février de cette année, soit un ralentissement de 1,21 point de pourcentage par rapport au mois précédent.

Comparativement à la même période de l'année précédente, cette variation représente un ralentissement de 11,91 %, selon l'Institut national de la statistique (INE).

Le secteur des transports a enregistré la plus forte hausse de l'indice des prix, avec une variation annuelle de 18,66 %.

On note également des hausses dans les catégories logement, eau, électricité et carburants (+16,06 %), santé (+14,24 %) et alimentation et boissons non alcoolisées (+13,55 %).

Concernant la contribution par catégorie, l'alimentation et les boissons non alcoolisées ont le plus contribué à la hausse du niveau général des prix en février, avec 8,24 %, suivies des biens et services divers (0,91 %) et des transports (0,90 %).

Le logement, l'eau, l'électricité et les carburants ont contribué à hauteur de 0,62 %, tandis que les autres catégories ont contribué à hauteur de moins de 0,62 point de pourcentage.

Les provinces ayant enregistré les plus faibles variations de prix sont Huambo (11,36 %), Cunene (11,47 %) et Zaïre (11,82 %).

Parmi les provinces ayant connu les plus fortes variations du niveau général des prix figurent Cabinda (21,22 %), Lunda-Sul (15,70 %) et Moxico (15,15 %).