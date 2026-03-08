Angola: Les intentions d'investissement atteignent 21,8 milliards de dollars en cinq ans

Luanda — L'Agence angolaise pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX) a enregistré 596 intentions d'investissement dans le pays au cours des cinq dernières années, pour un montant estimé à 21,8 milliards de dollars.

Cette information a été communiquée vendredi à Lisbonne (Portugal) par le président du conseil d'administration de l'AIPEX, Arlindo das Chagas Rangel, lors d'un débat sur le « Rôle des institutions dans la promotion des investissements », organisé dans le cadre de la conférence « Radar Africa - Perspectives de l'Angola ».

Sur l'ensemble des manifestations d'intérêt, 80 % représentent des investissements chinois, tandis que 72 manifestations d'intérêt d'entreprises portugaises ont été reçues, pour un montant total de 92,6 millions de dollars.

Selon le gestionnaire, les chiffres en provenance du Portugal restent inférieurs aux attentes, raison pour laquelle il a encouragé une plus grande présence des entreprises brésiliennes dans le pays.

Arlindo das Chagas Rangel a souligné que, ces dernières années, l'État a réformé la loi sur les investissements privés afin d'alléger les contraintes administratives et d'offrir aux entrepreneurs davantage de prévisibilité et de sécurité.

Il a ainsi énuméré plusieurs avantages actuellement offerts aux investisseurs souhaitant investir en Angola, notamment des avantages fiscaux, des facilités douanières, un accès au crédit, une simplification des procédures administratives et la garantie du rapatriement des capitaux.

De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Portugal/Angola, João Traça, a déploré l'asymétrie d'information concernant la situation en Angola, imputant ce manque de transparence aux médias portugais.

« Au Portugal, l'information sur la situation en Angola est insuffisante », a-t-il déploré, ajoutant que, de ce fait, la Chambre encourage la diffusion hebdomadaire de mises à jour à ses membres sur la réalité du pays et les opportunités d'investissement.

Le dirigeant de l'association a plaidé pour un renforcement des relations entre les entreprises portugaises et européennes et les entreprises angolaises, dans le but d'accroître les échanges commerciaux.

La conférence « Radar Africa - Les perspectives de l'Angola » constitue une plateforme stratégique de réflexion, de débat et de projection sur l'avenir économique et institutionnel du pays dans le contexte africain et mondial.

Organisée par le journal portugais « Jornal de Negócios », elle visait à examiner les axes structurants du développement national, à identifier des opportunités d'investissement concrètes et à consolider la position de l'Angola en tant qu'acteur majeur de l'intégration régionale et de la diversification économique.

Cet événement, qui a réuni 250 personnes, dont des décideurs, des chefs d'entreprise et des experts, a accueilli comme principal intervenant le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.