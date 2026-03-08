Angola: Nouvel itinéraire de la TAAG - Un atout majeur pour le développement économique

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo Viegas de Abreu, a déclaré vendredi à Luanda que l'ouverture de la nouvelle liaison de la TAAG (Lignes Aériennes Angolaises) vers Abidjan, en Côte d'Ivoire, est essentielle au renforcement de l'économie du pays.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle destination, le ministre a indiqué que la connexion entre la TAAG et l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny (ABJ), dans la capitale économique ivoirienne, positionne l'aéroport international Dr. Antônio Agostinho Neto comme un pôle de convergence.

Il a souligné que l'investissement réalisé par l'État angolais dans cette infrastructure stratégique fera de Luanda un carrefour entre l'Afrique australe et occidentale et les marchés intercontinentaux.

« Un hub ne se construit pas seulement avec du béton et une piste. Il se construit avec une fiabilité opérationnelle, une discipline de réseau et une crédibilité institutionnelle. Il se construit avec une compagnie aérienne nationale solide », a-t-il insisté.

Selon le ministre, l'Exécutif angolais continuera de suivre de près le processus de transformation de la TAAG, en veillant à sa stabilité stratégique et à son alignement sur les objectifs de développement national et d'intégration régionale.

À son avis, ce nouvel itinéraire constitue un pas décisif dans cette direction, car « la voie est tracée avec stratégie, rigueur et responsabilité collective ».

De son côté, le président du conseil d'administration de la TAAG, Clovis Rosa, a réaffirmé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2024-2029 de la compagnie, qui vise à aligner la TAAG sur les meilleures pratiques internationales du secteur de l'aviation civile, en renforçant la sécurité opérationnelle, l'efficacité organisationnelle, la discipline financière et la pérennité de l'entreprise.

« Transformer une compagnie aérienne nationale de la taille et de la complexité de la TAAG exige des décisions structurelles, des investissements et une vision stratégique. Cela requiert également une stabilité institutionnelle et une capacité d'exécution », a-t-il ajouté.

Sans divulguer les chiffres d'affaires, le président du conseil d'administration a indiqué qu'en 2025, la TAAG avait transporté plus de 1,25 million de passagers, avec une forte croissance du trafic de correspondance et un renforcement progressif de sa présence sur le marché régional africain.

À son tour, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Angola, Santiero Jean-Marie Somiet, a considéré cette nouvelle liaison comme une opportunité pour la promotion du tourisme entre les deux pays et un atout majeur pour les échanges commerciaux.

Le lancement des opérations, avec le premier vol commercial passager, est prévu le 6 avril 2026.

La liaison entre l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (NBJ) et l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny (ABJ) d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire et l'un des principaux centres financiers et logistiques d'Afrique de l'Ouest, sera assurée principalement par des Airbus A220-300 d'une capacité totale de 137 passagers, avec 12 sièges en classe affaires et 125 en classe économique.

L'opération comprendra trois vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis.