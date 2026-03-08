Angola: Cuanza-Norte - Cartographie des infrastructures de pêche

Ndalatando — Le ministère des Pêches et des Ressources marines a entrepris la cartographie et l'étude des infrastructures de pêche artisanale dans la province de Cuanza-Norte.

Ce travail sera réalisé par le Comité pilote local du Projet d'appui à la pêche et à l'aquaculture artisanales (AFAP II), dont la mise en oeuvre technique dans la province de Cuanza-Norte a débuté vendredi par un atelier.

La deuxième phase de l'AFAP II est une initiative gouvernementale financée par le Fonds international de développement agricole (FIDA), à hauteur de 90 millions de dollars américains.

Ce projet bénéficiera à environ 31 000 familles vulnérables des provinces de Cuanza-Norte, Uíge, Malanje, Bié et Bengo jusqu'en 2033 et constitue un prolongement de la première phase du Projet de pêche artisanale et d'aquaculture (AFAP 1), mise en oeuvre entre 2012 et 2023.

À Cuanza-Norte, le projet profitera à cinq municipalités : Cambambe, Massangano, Lucala, Banga et Cerca.

Lors de son discours d'ouverture de l'atelier, la vice-gouverneure provinciale chargée des affaires politiques, économiques et sociales, Esperança Rodrigues, a souligné qu'AFAP II contribuera à améliorer les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles de Cuanza-Norte grâce à une pêche et une aquaculture durables et résilientes.

Elle a ajouté que les résultats obtenus lors de la première phase du projet ont démontré que la pêche continentale à petite échelle contribue significativement à l'augmentation des revenus des familles et à l'amélioration de la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, le directeur général de l'Institut des pêches artisanales (IPA), Miguel Cabral, a assuré que le projet vise à renforcer la production halieutique et à contribuer à la sécurité alimentaire du pays.

Plusieurs pêcheurs et aquaculteurs des cinq municipalités participant au projet ont assisté à l'événement.

Au cours de cette rencontre, les participants ont été informés des objectifs du Programme de financement de l'aquaculture II (PFA II), des modèles d'affaires du FIDA et des principales obligations de l'accord de financement.

Ils ont également abordé des sujets tels que la stratégie de développement de l'aquaculture, le changement climatique et l'adaptation, les politiques anticorruption du FIDA, la gestion financière et les garanties du FIDA, les politiques et directives d'achat du FIDA, ainsi que des questions transversales liées au genre, à la jeunesse et à la nutrition.

Le projet a été approuvé en septembre 2024.