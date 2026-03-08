Congo-Kinshasa: Sanctions américaines contre les RDF - Un tournant diplomatique salué par Judith Suminwa

Le Gouvernement congolais considère les récentes sanctions américaines contre les Forces de défense rwandaises (RDF) comme une avancée diplomatique majeure dans la lutte contre l'instabilité à l'Est de la République démocratique du Congo.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres tenu vendredi 6 mars à Kinshasa, la Première ministre Judith Suminwa a salué « au nom du gouvernement » la décision du département du Trésor américain du 2 mars 2026, qui a ciblé les RDF et plusieurs de leurs hauts responsables pour leur implication directe aux côtés du M23 dans des opérations militaires en territoire congolais.

Pour la cheffe du gouvernement, ces sanctions traduisent une reconnaissance explicite par les États-Unis de « l'implication directe et multiforme de l'armée rwandaise » dans des actions portant atteinte à la paix et à la stabilité de la RDC, notamment via le soutien militaire, logistique et opérationnel apporté au M23, groupe armé actif dans l'Est du pays.

Un contexte marqué par une offensive diplomatique de Kinshasa

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Judith Suminwa a rappelé que cette évolution intervient alors que le président de la République multiplie les initiatives diplomatiques pour convaincre la communauté internationale de la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC.

Selon elle, la décision américaine reflète « une prise en compte accrue, au niveau international, des réalités sécuritaires sur le terrain et des responsabilités dans la persistance de l'instabilité ».

Elle souligne également l'importance d'une cohérence diplomatique dans la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des initiatives régionales et internationales, notamment l'Accord de Washington et les processus visant une stabilisation durable dans la région des Grands Lacs.

La stabilisation de l'Est passe par des exigences claires

Pour la Première ministre, la paix dans l'Est du pays repose sur plusieurs impératifs non négociables :

la cessation de tout appui aux groupes armés actifs sur le territoire congolais

le retrait des forces étrangères et de leurs supplétifs

le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.

Elle a insisté sur la détermination du gouvernement, sous la direction du chef de l'État, à poursuivre les efforts de sécurisation et à restaurer pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire.

Le gouvernement réaffirme son engagement pour la paix

Judith Suminwa a réitéré l'attachement du gouvernement au respect des engagements pris dans le cadre des accords de paix, dont celui de Washington, et des initiatives régionales soutenant la stabilité.

La RDC entend continuer à travailler main dans la main avec ses partenaires africains et internationaux pour ramener la sécurité dans la région des Grands Lacs.

Pour Kinshasa, les sanctions américaines ne sont pas seulement une mesure coercitive : elles marquent un changement de paradigme international dans la compréhension des causes du conflit et renforcent la position diplomatique du pays dans sa quête d'une paix durable.