Congo-Kinshasa: Rentrée parlementaire - L'Assemblée nationale consulte le Gouvernement

Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, accompagné des autres membres du Bureau, a reçu jeudi 5 mars à Kinshasa certains membres du Gouvernement Suminwa. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des consultations engagées en prélude à la rentrée parlementaire prévue le 15 mars.

Selon le rapporteur de la chambre basse du Parlement, Jacques Djoli, ces consultations ont permis de faire le point sur l'exécution du budget au cours du premier trimestre de l'année. Il a été question de dégager les grandes tendances, notamment en matière de mobilisation de recettes et d'exécution de dépenses publiques.

Parmi les personnalités reçues figurent le vice-Premier ministre et ministre du Budget, Adolphe Muzito, ainsi que la vice-ministre des Finances, Grâce Yamba Kazadi.

Le bureau de l'Assemblée nationale a également transmis au Gouvernement les attentes du Parlement sur cette question. Jacques Djoli rappelle que l'Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, doit veiller au respect strict des règles fixées dans la loi de finances.

L'autre annonce concerne l'examen de la loi portant reddition des comptes, qui n'aura plus lieu en septembre. Il interviendra désormais au plus tard le 15 mai.

Cette mesure vise à permettre au Parlement d'exercer un contrôle plus rapproché sur l'exécution du budget de l'État. La question du taux d'exécution de recettes et de dépenses publiques a également été abordée.

Le Parlement insiste notamment sur la nécessité d'assurer plus de fluidité dans l'exécution du budget, en particulier pour garantir la paie régulière des agents de l'État.

Selon Jacques Djoli, à travers ces consultations, le bureau de l'Assemblée nationale prépare activement la prochaine rentrée parlementaire.

Un avant-projet de calendrier a déjà été élaboré en concertation avec le Gouvernement, afin de garantir un travail parlementaire efficace et apaisé.