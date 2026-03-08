Angola: Un jeune homme s'est noyé dans une lagune à Cuanza-Norte

6 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Ndalatando — Un jeune homme de 20 ans a perdu la vie jeudi, victime d'une noyade dans une lagune située à la périphérie de la ville de Ndalatando, province de Cuanza-Norte.

Selon les témoins interrogés par l'ANGOP, le jeune homme essayait de nager dans cette surface d'eau, formée au cours des trois dernières années par l'accumulation d'eau de pluie.

Son corps a été retiré quelques heures après par les habitants qui ont assisté à la scène et transporté à la morgue de l'hôpital provincial de Ndalatando.

Dans sa déclaration à l'ANGOP, le porte-parole du commandement provincial de la protection civile et des pompiers, a confirmé ce cas de décès par noyade à cet endroit.

Avec cet incident, le nombre de décès par de noyades enregistrés dans la province de Cuanza-Norte, depuis le début de l'année, s'élève à cinq.

Le porte-parole a exhorté les habitants à éviter de se baigner dans les zones interdites, en raison des risques élevés qu'elles présentent. DS/IMA/YD/DF/LUZ

