Afrique: Un médecin angolais au Congrès international de médecine légale à Djibouti

Luanda — Le médecin et enseignant angolais Domingos Vita a participé du 2 au 5 de ce mois, à Djibouti, au 13e Congrès international de la Société africaine de médecine légale (AFSM DJIBOUTI 2026), consacré au développement des sciences légales sur le continent africain.

Cet événement scientifique a rassemblé 51 délégations internationales venues d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique.

Domingos Vita, seul Angolais présent au congrès, a souligné que ce type de rencontres permet aux professionnels de s'informer sur ce que chaque pays fait dans ce domaine, afin d'améliorer les pratiques et de relever les défis de la médecine légale.

Dans sa déclaration à ANGOP, le médecin angolais a déclaré que représenter l'Angola dans une conférence scientifique internationale constitue un motif de fierté et une opportunité pour divulguer le travail réalisé dans le pays.

« Le partage des connaissances scientifiques avec des experts d'autres parties du monde signifie que l'Angola contribue également au progrès des sciences légales », a-t-il renchéri.

Selon lui, des rencontres de ce type sont essentielles pour renforcer la coopération entre les médecins légistes, les chercheurs et les autorités judiciaires de différents pays.

« La participation à des conférences internationales a permis d'établir des partenariats académiques et scientifiques, mais aussi la collaboration avec des universités étrangères », a-t-il précisé.

À ce congrès, a-t-il ajouté, on a également débattu des questions liées à l'identification des migrants décédés sur les routes migratoires, en particulier dans les déserts et en mer.

« De nombreux corps retrouvés ne portent aucune identification, ce qui rend la tâche difficile pour déterminer l'origine des victimes », a-t-il fait savoir.

D'après le spécialiste, la médecine légale, en collaboration avec des domaines tels que l'anthropologie médico-légale et l'analyse ADN, joue un rôle essentiel dans l'identification des victimes et la détermination des causes de décès.

« Dans de nombreux cas, nous ne retrouvons que des restes osseux. Grâce à l'analyse scientifique, il est possible de déterminer le sexe, l'âge et, parfois, l'identité de la personne », a-t-il expliqué.

Domingos Vita a fait savoir qu'il est actuellement professeur invité dans une université en Inde, grâce aux contacts établis lors de conférences internationales.

« Ces rencontres nous aident à publier des articles conjoints et à développer des projets scientifiques avec des experts d'autres pays », a-t-il mentionné.

Le médecin angolais a par ailleurs révélé avoir reçu une reconnaissance internationale pour ses travaux en médecine légale.

Il a rappelé qu'en 2025, lors d'un congrès organisé à Pretoria, en Afrique du Sud, il avait reçu le prix de la meilleure communication scientifique, une distinction qui, selon lui, avait contribué à la visibilité de ses travaux en Angola.