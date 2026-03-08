Soudan: Le ministre des Affaires étrangères soudanais s'entretient avec son homologue azerbaïdjanais

7 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem Ahmed, s'est entretenu par téléphone avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, Ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, dans le cadre de la solidarité du Soudan avec la République d'Azerbaïdjan suite à l'attaque de drone qui a ciblé le territoire de la République autonome du Nakhitchevan.

Au cours de cet entretien, le Ministre a exprimé la solidarité du gouvernement et du peuple soudanais avec le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais et a fait part de sa vive préoccupation concernant ces attaques, qui ont ciblé des infrastructures civiles et porté atteinte à la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur son territoire, en violation des règles et principes du droit international.

Les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur les événements et ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre le Soudan et l'Azerbaïdjan et de développer la coopération entre les deux pays.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.