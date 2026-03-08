Soudan: Le ministre des Affaires étrangères soudanais s'entretient avec son homologue azerbaïdjanais

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem Ahmed, s'est entretenu par téléphone avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, Ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, dans le cadre de la solidarité du Soudan avec la République d'Azerbaïdjan suite à l'attaque de drone qui a ciblé le territoire de la République autonome du Nakhitchevan.

Au cours de cet entretien, le Ministre a exprimé la solidarité du gouvernement et du peuple soudanais avec le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais et a fait part de sa vive préoccupation concernant ces attaques, qui ont ciblé des infrastructures civiles et porté atteinte à la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur son territoire, en violation des règles et principes du droit international.

Les deux ministres ont échangé leurs points de vue sur les événements et ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre le Soudan et l'Azerbaïdjan et de développer la coopération entre les deux pays.