Afrique: Le premier Sommet africain des influenceurs des réseaux sociaux pour explorer l'avenir du paysage numérique du continent

Addis-Abeba — Le premier Sommet africain des influenceurs des réseaux sociaux (ASMIS) se tiendra à Addis-Abeba les 7 et 8 mai 2026, réunissant des influenceurs, des créateurs de contenu et des leaders du secteur venus de tout le continent afin de réfléchir à l'avenir du paysage numérique africain.

Organisé par Pulse of Africa en partenariat avec AGA-Tech Enterprise, le sommet se déroulera sous le thème « Créer un impact pour une meilleure Afrique ».

Prévu sur deux jours, cet événement se veut une plateforme majeure réunissant les créateurs numériques les plus influents du continent, des institutions médiatiques, des décideurs politiques et des acteurs du secteur privé, afin d'encourager des échanges autour de l'innovation numérique, du storytelling et de l'influence en ligne.

Plus de 200 influenceurs de premier plan venus d'Afrique et de la diaspora devraient y participer pour partager leurs perspectives sur l'évolution rapide de l'écosystème numérique.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le coordinateur anglophone de Pulse of Africa, Bereket Sisay, a indiqué que le sommet vise à offrir une plateforme continentale permettant aux voix numériques africaines d'examiner comment l'influence des réseaux sociaux et les technologies émergentes transforment les modes de communication et redéfinissent le récit mondial du continent.

Selon lui, le Sommet africain des influenceurs des réseaux sociaux constitue une initiative panafricaine destinée à rassembler influenceurs, créateurs de contenu, responsables politiques et dirigeants du secteur privé afin de tirer parti de la puissance de l'influence numérique pour soutenir le développement du continent et promouvoir les idéaux du panafricanisme.

Des créateurs numériques et influenceurs de renom, suivis par des millions d'abonnés, sont attendus pour participer aux discussions, ouvrant la voie à un échange d'idées sur l'innovation numérique, le storytelling créatif et le rôle croissant de l'économie des créateurs dans le développement de l'Afrique, a-t-il ajouté.

Bereket Sisay a également souligné que la rencontre ambitionne de promouvoir un contenu numérique de qualité reflétant l'histoire, l'identité et les aspirations futures de l'Afrique, tout en soutenant l'émergence d'un écosystème technologique dynamique sur le continent.

Le programme du sommet comprendra des consultations, des panels de discussion et des sessions de réseautage, abordant notamment des thématiques telles que le développement durable, la gouvernance numérique et le renforcement des capacités des créateurs de contenu.

Les participants examineront également comment les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, peuvent renforcer la présence numérique de l'Afrique et ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement, de collaboration et d'innovation.

Par ailleurs, l'événement offrira une plateforme stratégique permettant aux influenceurs d'échanger leurs expériences sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, de promouvoir les progrès du continent à travers les plateformes numériques et de nouer des partenariats avec de grandes entreprises.

La coordinatrice du projet du Sommet africain des influenceurs des réseaux sociaux, Bayush Mamo, a pour sa part affirmé que cette initiative vise à renforcer la coopération et la compétitivité de l'écosystème numérique africain dans un contexte de transformation rapide du paysage numérique mondial.

Elle a ajouté que le renforcement des capacités des créateurs numériques et l'intensification de la collaboration à l'échelle du continent constitueront des priorités majeures de la rencontre.

De son côté, le responsable de AGA-Tech Enterprise, Gemeda Olana, a indiqué que les prochaines éditions du sommet devraient être organisées de manière tournante dans différents pays africains.

Il a décrit l'initiative comme une plateforme essentielle permettant aux Africains de façonner et de partager leurs propres récits dans l'espace numérique, tout en favorisant les échanges de connaissances et d'expériences au-delà des frontières.

Les organisateurs ont également invité les grandes institutions et organisations à rejoindre l'initiative, soulignant que le sommet contribuera à renforcer la collaboration entre créateurs numériques, médias, décideurs politiques et acteurs du secteur privé, tout en stimulant le dialogue sur l'avenir de la participation et de la gouvernance numériques en Afrique.