Ethiopie: Le sixième grand iftar de rue annuel s'est tenu dans les principales villes du pays

7 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La sixième édition du grand Iftar de rue national est en cours dans plusieurs grandes villes éthiopiennes.

À Addis-Abeba, la capitale, des milliers de musulmans se sont rassemblés sur la célèbre place Meskel pour rompre collectivement le jeûne durant le mois sacré du Ramadan.

Cet important rassemblement communautaire a réuni plusieurs figures religieuses et dignitaires de premier plan, parmi lesquels le président du Conseil, Haji Sheikh Ibrahim Tufa, ainsi que le chef de cabinet du président du Conseil suprême, Ustaz Abubeker Ahmed, aux côtés d'autres érudits islamiques respectés et de personnalités influentes de la communauté.

Organisé sous le thème "Nejashi pour la Nation", l'événement s'inspire du riche héritage de tolérance de l'Éthiopie et de l'histoire vénérée de Ashama ibn Abjar, souverain aksoumite honoré dans la tradition islamique pour avoir offert refuge et protection aux premiers musulmans ayant fui la persécution et cherché asile dans l'ancien royaume d'Aksoum.

Ce thème met en avant les valeurs durables de compassion, d'unité nationale et le rôle historique de l'Éthiopie dans la promotion de la coexistence pacifique entre les religions et du respect mutuel.

Organisé simultanément dans plusieurs villes et communautés à travers le pays, cet événement souligne à la fois la dimension spirituelle et sociale du Ramadan.

Les organisateurs ont indiqué que cette initiative vise à renforcer la solidarité entre les citoyens, tout en mettant en évidence l'importance de la foi dans la promotion de la compréhension mutuelle, de la coopération et de l'harmonie sociale.

Le Ramadan, observé par les musulmans du monde entier, constitue un moment privilégié pour raviver les valeurs communes et resserrer les liens au sein des communautés.

Les participants ont ainsi honoré la sacralité de ce mois béni en respectant les principes éthiques et spirituels de l'islam tout au long de la rencontre.

Au-delà de la dimension religieuse, ce grand iftar de rue sert également de plateforme pour la prière collective, la réflexion et un appel renouvelé à l'unité nationale ainsi qu'à une paix durable.

Lire l'article original sur ENA.

