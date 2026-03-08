Addis-Abeba — À l'occasion de cette journée mondiale dédiée aux droits des femmes, la compagnie aérienne nationale éthiopienne a indiqué qu'elle opérera des vols emblématiques vers huit destinations internationales, tous gérés exclusivement par des femmes.

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée en présence de représentants du gouvernement, d'ambassadeurs et d'invités, le directeur général du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a expliqué que cette initiative vise à mettre en avant le rôle croissant des femmes dans l'ensemble des métiers de l'aviation, notamment en tant que pilotes, techniciennes, ingénieures et membres du personnel navigant commercial.

Selon lui, les femmes représentent aujourd'hui près de 40 % des effectifs de la compagnie et occupent environ 35 % des postes de direction.

Il a également précisé que le nombre de femmes pilotes au sein de la compagnie a atteint 95 et continue d'augmenter.

Le PDG a souligné que la diversité constitue un atout stratégique pour l'entreprise, affirmant que les employés sont évalués en fonction de leurs compétences et de leurs performances, indépendamment de leur genre.

Dans le cadre de cette initiative, des vols spéciaux opérés exclusivement par des équipages féminins relieront notamment Addis-Abeba à des destinations internationales telles que Le Caire, Nairobi et Francfort.

La représentante de UN Women en Éthiopie, Jennet Kem, a salué l'engagement de la compagnie en faveur du leadership féminin dans un secteur historiquement dominé par les hommes.

Elle a affirmé que cette initiative dépasse le simple geste symbolique et illustre ce que les institutions peuvent accomplir lorsqu'elles offrent aux femmes les moyens de réaliser pleinement leur potentiel.

Elle a également rappelé que le thème mondial de la Journée internationale des femmes 2026 est « Droits, justice et action pour toutes les femmes et les filles », appelant les gouvernements et les institutions à renforcer la protection des droits des femmes et à éliminer les obstacles à l'égalité.

De son côté, la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a félicité Ethiopian Airlines pour son exemple dans le secteur de l'aviation.

Selon elle, ces vols entièrement opérés par des femmes constituent une initiative inspirante qui contribue à briser les stéréotypes et à démontrer les capacités des femmes dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes.

La ministre a également indiqué que son ministère a lancé une campagne nationale marquant 15 années de mobilisation des femmes éthiopiennes pour promouvoir l'égalité et soutenir la prospérité du pays.

Elle a appelé les institutions publiques et privées à intensifier leurs efforts afin de favoriser l'autonomisation des femmes et de multiplier les opportunités pour les femmes et les filles.

Enfin, Ergoge Tesfaye a souligné que la réalisation de l'égalité entre les sexes nécessite une action collective impliquant les gouvernements, les institutions et l'ensemble de la société.