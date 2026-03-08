Congo-Kinshasa: Un blessé et un dépôt incendié après la tentative d'évasion au centre pénitentiaire du Cinquantenaire à Bandundu

7 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La tentative d'évasion survenue vendredi 6 mars à la prison du Cinquantenaire de Bandundu, dans la province du Kwilu, s'est soldée par un bilan limité, grâce à l'intervention rapide des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Selon le porte-parole de l'armée dans la région, Capitaine Antony Mualushayi, aucune évasion n'a été enregistrée, un détenu a été légèrement blessé, et une partie du dépôt de nourriture a été incendiée.

Les faits ont éclaté aux alentours de 14h30, lorsque les policiers en poste ont entendu des coups, des cris et des menaces provenant de l'intérieur de l'établissement.

Des détenus tentaient d'organiser une évasion collective, profitant de la confusion créée à l'intérieur des cellules.

Rapidement débordés, les agents de la Police nationale congolaise ont été appuyés par les militaires du 11023e régiment des FARDC, dépêchés en renfort pour rétablir l'ordre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Leur intervention a permis de reprendre le contrôle total de la prison et d'empêcher toute fuite des détenus, assure le capitaine Mualushayi.

Le bilan rapporté par fait état d'aucune évasion, d'un seul détenu légèrement blessé dans les échauffourées, et de l'incendie partiel du dépôt de nourriture de la prison, provoqué par les mutins.

Les autorités provinciales indiquent que la situation est désormais calme, les détenus ayant été maîtrisés et les dégâts circonscrits.

À l'issue de l'incident, des dispositifs supplémentaires ont été déployés autour de la prison du Cinquantenaire.

L'objectif : prévenir toute nouvelle tentative d'évasion et maintenir une surveillance accrue dans cette maison carcérale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.