Congo-Kinshasa: Un blessé et un dépôt incendié après la tentative d'évasion au centre pénitentiaire du Cinquantenaire à Bandundu

La tentative d'évasion survenue vendredi 6 mars à la prison du Cinquantenaire de Bandundu, dans la province du Kwilu, s'est soldée par un bilan limité, grâce à l'intervention rapide des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Selon le porte-parole de l'armée dans la région, Capitaine Antony Mualushayi, aucune évasion n'a été enregistrée, un détenu a été légèrement blessé, et une partie du dépôt de nourriture a été incendiée.

Les faits ont éclaté aux alentours de 14h30, lorsque les policiers en poste ont entendu des coups, des cris et des menaces provenant de l'intérieur de l'établissement.

Des détenus tentaient d'organiser une évasion collective, profitant de la confusion créée à l'intérieur des cellules.

Rapidement débordés, les agents de la Police nationale congolaise ont été appuyés par les militaires du 11023e régiment des FARDC, dépêchés en renfort pour rétablir l'ordre.

Leur intervention a permis de reprendre le contrôle total de la prison et d'empêcher toute fuite des détenus, assure le capitaine Mualushayi.

Le bilan rapporté par fait état d'aucune évasion, d'un seul détenu légèrement blessé dans les échauffourées, et de l'incendie partiel du dépôt de nourriture de la prison, provoqué par les mutins.

Les autorités provinciales indiquent que la situation est désormais calme, les détenus ayant été maîtrisés et les dégâts circonscrits.

À l'issue de l'incident, des dispositifs supplémentaires ont été déployés autour de la prison du Cinquantenaire.

L'objectif : prévenir toute nouvelle tentative d'évasion et maintenir une surveillance accrue dans cette maison carcérale.