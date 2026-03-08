Afrique de l'Est: Des camions d'approvisionnement en carburants immobilisés au Kenya - Stations fermées et flambée de prix à Beni

7 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Beni, dans la province du Nord-Kivu, traverse depuis ce samedi 7 mars une crise aiguë du carburant. Le prix d'un litre d'essence est passé en quelques heures de 2 500 FC (1.1USD) à 8 000 FC (3.6 USD) , soit plus du triple du tarif habituel, chez les revendeurs informels communément appelés « Kadhafi ».

Le choc résulte du blocage, au Kenya, des camion-citernes qui ravitaillent la région de Beni, Kasindi et Butembo, pour une raison encore inconnue.

Depuis samedi matin, aucune station-service n'est opérationnelle à Beni.

Les responsables affirment que leurs camions sont immobilisés « au site de ravitaillement au Kenya » et disent ignorer les raisons de cette suspension. Craignant d'épuiser leurs réserves, ils ont choisi de fermer toutes les stations.

Conséquence immédiate :

la circulation est fortement réduite ;

le prix des courses en moto-taxi a grimpé ;

les habitants cherchent désespérément du carburant auprès des vendeurs informels.

Les revendeurs "Kadafi" profitent de la pénurie

Face à l'absence de carburant dans les stations officielles, les petits revendeurs -- communément appelés Kadafi -- ont pris le relais.

Le litre d'essence qu'ils vendaient à 3 500 FC en début de semaine, atteint désormais 8 000 FC dans ces points de vente informels.

Des bousculades ont été observées devant ces points de vente, où automobilistes et motocyclistes tentent de s'approvisionner malgré les prix exorbitants.

Kasindi-Lubirigha : appel à éviter la spéculation

À Kasindi-Lubirigha, principal point d'entrée des produits pétroliers dans la région, le chef du service national de l'Économie appelle les vendeurs à éviter la spéculation, afin de ne pas aggraver davantage la crise.

Une réunion d'urgence était annoncée pour ce samedi après-midi. Son objectif : trouver des solutions immédiates pour éviter une paralysie totale et limiter les répercussions sur le quotidien des habitants.

Les habitants de Beni espèrent un déblocage rapide de la situation

