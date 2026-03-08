Togo: Une nouvelle inspection d'enseignement secondaire créée dans le Grand Kpendjal

7 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Face aux difficultés d'accès aux services administratifs éducatifs dans la région des Savanes, le ministre de l'Education nationale, Mama Omorou, annonce la création de l'Inspection d'Enseignement Secondaire Général (IESG) Grand Kpendjal.

Opérationnelle dès la rentrée scolaire 2026-2027, cette nouvelle structure couvrira les préfectures de Kpendjal et de Kpendjal Ouest, mettant fin aux longues distances que devaient parcourir enseignants et acteurs éducatifs pour accéder aux services administratifs.

Une mesure concrète qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rapprocher l'administration des citoyens et de gagner en efficacité dans le traitement des formalités du milieu éducatif au nord du pays.

