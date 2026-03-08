Sénégal: AG de la coalition Diomaye Président - Président Faye appelle à l'unité et à la structuration de la majorité

Réuni au King Fahd Palace ce à Dakar ce samedi 7 mars 2026 à l'occasion de l'Assemblée générale consacrée à l'adoption des textes de la coalition « Diomaye Président », le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, est revenu sur la genèse de cette alliance politique née dans un contexte difficile marqué par la dissolution de PASTEF et son incarcération.

Devant les responsables et militants de la coalition, il a également appelé à l'unité, à l'humilité dans l'exercice du pouvoir et à une structuration plus dynamique de la coalition afin d'accompagner l'action du gouvernement et répondre aux attentes des Sénégalais.

Une coalition née dans l'adversité

Face aux responsables et militants réunis au King Fahd Palace, le président de la République est longuement revenu sur les circonstances qui ont conduit à la naissance de la coalition Diomaye Président. Selon lui, cette alliance politique est le fruit d'un combat collectif mené dans un contexte particulièrement difficile.

Le chef de l'État a rappelé que la dissolution de PASTEF, le 31 juillet 2023 par décret, avait profondément bouleversé le paysage politique et obligé les responsables du parti à trouver d'autres voies pour participer à l'élection présidentielle. « Si nous avions attendu le récépissé de Pastef pour aller à l'élection présidentielle, nous n'y serions pas allés. Des partis alliés nous ont donné leur récépissé pour nous permettre de participer au scrutin », a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, la coalition s'est progressivement élargie à d'autres personnalités et formations politiques. Le président a notamment rappelé les démarches entreprises pour rallier certains acteurs politiques, citant entre autres l'ancienne Première ministre Aminata Touré. « J'ai choisi Aminata Touré alors que j'étais en prison. Rien n'est nouveau. On ne peut pas réécrire l'histoire de la coalition », a-t-il insisté, rejetant toute tentative de réinterprétation de la genèse de cette alliance.

Un appel à l'unité et à la responsabilité

Au-delà du rappel historique, le chef de l'État a exhorté les membres de la coalition à préserver l'unité qui a permis l'accession au pouvoir. Selon lui, la victoire obtenue à l'élection présidentielle est le résultat d'un engagement collectif qui doit se poursuivre dans l'exercice du pouvoir.

« Nous avons conquis le pouvoir avec vous, nous devons l'exercer avec vous. C'est cela la reconnaissance », a-t-il déclaré devant les responsables politiques et militants.

Dans le même esprit, il a invité les membres de la coalition à éviter les querelles internes et à privilégier un débat apaisé. « On peut débattre dans le respect et la sérénité, sans violence », a-t-il souligné, appelant chacun à garder le sens des responsabilités dans le contexte politique actuel.

Le président a également tenu à rappeler son attachement à son parti politique. « Je suis de Pastef et j'appartiens à ce parti. J'affirme mon ancrage au sein de Pastef », a-t-il affirmé.

Structurer la coalition pour accompagner l'action du pouvoir

Bassirou Diomaye Faye a enfin insisté sur la nécessité de donner une nouvelle dynamique organisationnelle à la coalition au pouvoir. À ses yeux, une alliance politique qui soutient l'action du chef de l'État ne peut rester inactive.

« La coalition doit être structurée pour être opérationnelle et vulgariser les actions du gouvernement et du président de la République », a-t-il indiqué.

Dans cette perspective, il a plaidé pour une implantation plus forte de la coalition à travers le territoire national. « La coalition Diomaye Président est une coalition au pouvoir. Elle doit être présente partout : dans les communes, les départements et les villages », a-t-il exhorté.

Le chef de l'État a également appelé les responsables politiques à se concentrer sur les priorités du pays et à travailler au service des Sénégalais. « Chaque chose a son temps. C'est l'heure du travail et de la concentration sur les priorités des Sénégalais », a-t-il lancé, avant de réaffirmer sa volonté de gouverner avec « humilité et lucidité ».

Pour clore son discours, il a remercié les militants et les responsables de la coalition pour leur engagement, les invitant à poursuivre leur mobilisation pour accompagner l'action publique et répondre aux attentes du peuple sénégalais.