Après avoir multiplié les appels du pied ces derniers mois, Malang Sarr semble enfin toucher au but. Selon les informations du journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, le défenseur central du RC Lens devrait intégrer la tanière lors du prochain rassemblement de mars.

Auteur d'une saison de haute volée sous les couleurs lensoises, le joueur de 27 ans aurait convaincu le sélectionneur, Pape Thiaw, par sa régularité et sa solidité, toujours d'après S.Aouna. Si sa candidature avait été mise de côté jusqu'ici, tous les signaux sont désormais au vert pour son intégration officielle.

L'ancien sociétaire des blues de Chelsea devrait être de la partie pour les deux prochaines échéances amicales des Lions prévus les 28 et 31 mars respectivement face au Pérou au stade Sainy Denis de Paris, puis la Gambie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

L'arrivée de Sarr vient densifier un secteur défensif déjà très compétitif. Il devra se faire une place aux côtés de cadres et de jeunes talents tels que le capitaine Kalidou Koulibaly, l'indéboulonnable Moussa Niakhaté, le jeune Mamadou Sarr, l'expérimenté Abdoulaye Seck, entre autres...

International français durant toute sa formation, des U16 jusqu'aux Espoirs, Malang Sarr nourrissait initialement l'ambition de porter le maillot des Bleus. Mais face à une concurrence particulièrement relevée et à des perspectives qui se sont progressivement refermées en équipe de France, le défenseur a revu ses priorités.

Ces derniers mois, il a multiplié les appels du pied et les démarches pour séduire le sélectionneur Pape Thiaw et rejoindre la Tanière. Sauf revirement, le joueur de 27 ans semble désormais prêt à franchir le pas et à représenter le pays de ses racines, le Sénégal.