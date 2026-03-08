Sénégal: Équipe du Sénégal - Malang Sarr vers une première convocation avec le pays

7 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Après avoir multiplié les appels du pied ces derniers mois, Malang Sarr semble enfin toucher au but. Selon les informations du journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, le défenseur central du RC Lens devrait intégrer la tanière lors du prochain rassemblement de mars.

Auteur d'une saison de haute volée sous les couleurs lensoises, le joueur de 27 ans aurait convaincu le sélectionneur, Pape Thiaw, par sa régularité et sa solidité, toujours d'après S.Aouna. Si sa candidature avait été mise de côté jusqu'ici, tous les signaux sont désormais au vert pour son intégration officielle.

L'ancien sociétaire des blues de Chelsea devrait être de la partie pour les deux prochaines échéances amicales des Lions prévus les 28 et 31 mars respectivement face au Pérou au stade Sainy Denis de Paris, puis la Gambie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

L'arrivée de Sarr vient densifier un secteur défensif déjà très compétitif. Il devra se faire une place aux côtés de cadres et de jeunes talents tels que le capitaine Kalidou Koulibaly, l'indéboulonnable Moussa Niakhaté, le jeune Mamadou Sarr, l'expérimenté Abdoulaye Seck, entre autres...

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

International français durant toute sa formation, des U16 jusqu'aux Espoirs, Malang Sarr nourrissait initialement l'ambition de porter le maillot des Bleus. Mais face à une concurrence particulièrement relevée et à des perspectives qui se sont progressivement refermées en équipe de France, le défenseur a revu ses priorités.

Ces derniers mois, il a multiplié les appels du pied et les démarches pour séduire le sélectionneur Pape Thiaw et rejoindre la Tanière. Sauf revirement, le joueur de 27 ans semble désormais prêt à franchir le pas et à représenter le pays de ses racines, le Sénégal.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.