Addis-Abeba — À l'issue de sa visite au Musée des Forces de défense éthiopiennes, le vice-Premier ministre a affirmé que la résilience de l'Éthiopie, façonnée par des siècles d'épreuves, repose sur le courage et le sacrifice constants de ses forces armées.

Selon lui, la visite du musée, situé dans le quartier de Janmeda à Addis-Abeba, offre un aperçu saisissant de l'histoire du courage et de la bravoure des défenseurs de la nation à travers les générations.

Le vice-Premier ministre a rappelé que le projet de ce musée avait été lancé dans les années 1950, mais que sa réalisation avait été retardée pendant de nombreuses années en raison de diverses circonstances politiques.

Il a finalement vu le jour grâce à l'élan d'une administration réformatrice engagée dans une nouvelle dynamique de renouveau national.

Aujourd'hui, cette institution fonctionne comme un musée permanent et représente la base du futur Grand Musée des Forces de défense nationales, a-t-il indiqué.

Les collections exposées, allant d'armes anciennes datant d'avant la Bataille d'Adoua et d'armures de l'époque impériale à des équipements militaires modernes, illustrent l'histoire et l'héritage héroïque des défenseurs de l'Éthiopie.

Ces pièces témoignent également de l'évolution des institutions de défense nationale depuis le début du XXe siècle, ainsi que des transformations de la technologie militaire et des avancées de l'ingénierie ayant contribué au renforcement des capacités de défense du pays.

Au-delà de son rôle d'espace d'exposition, le musée se veut un centre de transmission du savoir et de la mémoire nationale, destiné à inspirer les membres des forces armées et les générations futures.

Le vice-Premier ministre a également souligné que les forces de défense éthiopiennes représentent une véritable fierté nationale et sont reconnues à l'échelle internationale pour leur contribution aux missions de maintien de la paix.

Il a enfin affirmé que le gouvernement continuera à soutenir les initiatives visant à préserver et à valoriser les actes héroïques qui ont marqué l'histoire du pays, afin qu'ils soient transmis aux générations futures de manière moderne et accessible.

« L'Éthiopie se souvient, l'Éthiopie rend hommage et l'Éthiopie s'appuie sur son héritage héroïque pour avancer unie et vigilante », a conclu le vice-Premier ministre.