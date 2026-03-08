Addis-Abeba — La Commission électorale nationale d'Éthiopie a annoncé le démarrage de l'inscription des électeurs à l'échelle nationale, marquant une étape clé dans la préparation des prochaines élections générales.

Lors d'une conférence de presse, la présidente de la Commission, Melatwork Hailu, a indiqué que l'ensemble des préparatifs logistiques et administratifs avait été finalisé, permettant le lancement de l'inscription conformément au calendrier établi, le 28 février 2026.

La période d'inscription des électeurs s'étendra sur un mois et pourra être effectuée soit en ligne, soit directement dans les bureaux de vote.

Selon la Commission, 47 partis politiques ont déjà enregistré un total de 10 934 candidats.

Parmi eux, 2 198 se présentent pour un siège à la Chambre des représentants du peuple, tandis que 8 736 briguent des postes dans les différents conseils régionaux. Par ailleurs, 73 candidats indépendants se sont inscrits pour participer au scrutin, dont 69 hommes et quatre femmes.

Alors que l'Éthiopie se prépare à organiser ses septièmes élections générales, le pays se trouve à un moment charnière de son évolution politique.

Ce scrutin dépasse le simple cadre d'un exercice constitutionnel habituel : il est considéré comme une étape importante dans les efforts visant à renforcer la gouvernance démocratique et à consolider la confiance du public envers les institutions politiques.

Prévu pour le 1er juin 2026, ce rendez-vous électoral intervient dans un contexte où les attentes en matière d'élections transparentes et crédibles sont de plus en plus fortes.

Les institutions électorales poursuivent leurs efforts pour renforcer leur indépendance et leurs capacités opérationnelles, faisant de cette élection un test significatif pour l'évolution démocratique et la solidité des institutions de gouvernance du pays.

Les responsables politiques, les analystes et les autorités électorales ont également souligné l'importance particulière de ce scrutin, qui se déroulera dans un cadre institutionnel jugé plus solide que lors des cycles électoraux précédents.

Le gouvernement a, de son côté, réaffirmé son engagement à garantir un climat favorable à la tenue d'élections libres, équitables et crédibles.

Dans le même temps, les partis politiques intensifient leurs activités de campagne, multipliant débats publics et présentations de leurs programmes afin de mobiliser les électeurs.

L'inscription des électeurs constitue une étape déterminante du processus électoral.

Elle se déroule actuellement dans les bureaux de vote à travers le pays.

Des observations réalisées par l'Agence de presse éthiopienne dans les sous-villes d'Addis Ketema et de Gullele, à Addis-Abeba, indiquent que le matériel nécessaire à l'enregistrement des électeurs a déjà été distribué aux circonscriptions et aux centres de vote.

L'agence rapporte également qu'un nombre croissant de citoyens se présentent pour s'inscrire. Les électeurs ont la possibilité de s'enregistrer en ligne en téléchargeant l'application « Mirchaye » (« Mon Élection ») via le Play Store ou l'App Store.

Pour l'inscription sur place, la Commission électorale a fourni des tablettes aux agents présents dans les bureaux de vote afin de faciliter la procédure.

Le système d'inscription en ligne sera privilégié dans les zones disposant d'une connexion internet 3G ou supérieure, en coordination avec Ethio Telecom.

Concernant les candidats, la présidente de la Commission a précisé que, sur les 10 934 candidats enregistrés, 2 198 concourent pour un siège à la Chambre des représentants du peuple, tandis que 8 736 sont en lice pour les conseils régionaux.

Les listes des candidats seront affichées publiquement dans les bureaux de vote correspondants.

Enfin, dans le cadre des préparatifs préélectoraux, la Commission a également dévoilé les symboles officiels des partis politiques en compétition et confirmé que tous les partis ont signé le Code de déontologie et de conduite des candidats, destiné à promouvoir une campagne responsable et à garantir l'intégrité du processus électoral.