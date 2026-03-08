Congo-Kinshasa: Les élections à la LIFNAJ, LINAFF et LINAFOOT une nouvelle fois reportées pour avril

Prévues les 9, 10 et 11 mars 2026, les élections des ligues de football de la RDC : la LIFNAJ, la LINAFF et la LINAFOOT, sont reportées aux 6, 7 et 8 avril prochain. Dans une correspondance datée du 6 mars, le Comité de normalisation (CONOR) de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) a saisi les commissions électorales concernées pour demander un réaménagement du calendrier électoral.

Les élections au sein de ces ligues auraient dû se tenir depuis plus d'une année, mais leur organisation a déjà été reportée à plusieurs reprises.

Ce nouveau report s'explique notamment par des contraintes financières et logistiques, les fonds destinés à l'organisation des scrutins n'étant pas encore disponibles.

« Force est cependant de constater qu'à 72 heures de la tenue des élections prévues à partir du 9, les délégués de toutes ces ligues ne sont pas encore à Kinshasa faute de moyens financiers », peut-on lire dans cette lettre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le CONOR ajoute :

« Le compte bancaire devant recevoir les fonds provenant de la FIFA, destinés à l'organisation logistique, matérielle et financière des élections, n'est pas encore ouvert et les ressources nécessaires à la prise en charge des dépenses liées à cette organisation ne sont pas disponibles ».

Cette situation, « indépendante de la volonté » du Comité de normalisation, constitue un cas de force majeure, puisqu'elle empêche matériellement la mise en oeuvre du chronogramme électoral tel que publié auparavant par la Commission électorale.

Pour l'instant, l'attente se prolonge. Les états-majors des candidats, déjà engagés dans la campagne, devront une nouvelle fois patienter.