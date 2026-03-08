Tunisie: Le ministère du Commerce fixe les prix de la volaille

Tunis — À partir du 9 mars 2026, les prix maximaux de vente de la volaille ont été fixés à 5 300 millimes le kilogramme pour la vente aux abattoirs et à 7 500 millimes le kilogramme pour la vente depuis les abattoirs, a annoncé samedi, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Dans un communiqué, le ministère a appelé tous les acteurs du secteur de la commercialisation et de la distribution de la volaille et de ses produits dérivés à fournir aux services centraux et régionaux toutes les factures d'achat ainsi que toutes les informations relatives aux prix et aux méthodes de vente appliquées par les producteurs et distributeurs. Ces données permettront de vérifier l'existence de pratiques de fixation excessive des prix ou de comportements monopolistiques.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des enquêtes en cours sur la spéculation illégale dans le secteur, particulièrement concernant les hausses injustifiées du prix du poulet vivant. Selon le ministère, certains producteurs et distributeurs appliquent délibérément des augmentations répétées, perturbant les circuits de distribution et entravant les efforts pour garantir des prix justes.

Les autorités ont rappelé que les sanctions légales et administratives les plus sévères seront appliquées à toute personne impliquée dans de telles pratiques.