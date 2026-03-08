Gabon: Le Ministre de l'Enseignement supérieur inaugure le restaurant de l'Université des Sciences de la Santé

7 Mars 2026
Gabonews (Libreville)

Le restaurant de l'Université des Sciences de la Santé (USS) a officiellement rouvert ses portes. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la coupure symbolique du ruban par le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aux côtés du Ministre des Travaux Publics, du Secrétaire Général du Ministère du Pétrole, représentant le Ministère, empêché.

C'est tout au bonheur des étudiants de l'Université des Sciences de la Santé (USS), un restaurant tout beau, inauguré en leur présence. Cette structure marque le retour d'un service essentiel au sein de ce temple de savoir. Pour célébrer cette réouverture, le Ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue ont partagé le repas d'ouverture avec les étudiants dans une atmosphère conviviale.

La structure est baptisée au nom du premier Directeur du CNOU (1971 -1976) Albert Anzas Ondzounga. Présente à la cérémonie, la famille du défunt a exprimé sa joie et sa reconnaissance pour cet hommage qui perpétue la mémoire de celui qui a contribué au développement des oeuvres universitaires au Gabon.

Cette réhabilitation s'inscrit dans la dynamique impulsée par le Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants une priorité. Le membre du Gouvernement a, à cette occasion, réaffirmé la volonté des autorités de poursuivre les efforts de modernisation des infrastructures universitaires au bénéfice de la jeunesse gabonaise.

Cet événement s'est déroulé en présence de la Directrice Générale du CNOU, du Vice-Recteur représentant le Recteur empêché, du Secrétaire général, des autorités administratives et pédagogiques, du personnel du CNOU ainsi que des étudiants venus nombreux assister à ce moment attendu.

