Ile Maurice: Une nouvelle loi pour renforcer la protection en préparation

«Le gouvernement prépare une nouvelle législation visant à renforcer la protection des femmes», a déclaré Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, lors du lancement d'un atelier sur l'autonomisation des femmes, organisé dans le cadre de la double célébration de la Journée internationale des femmes et de la fête nationale.

Cette activité, organisée par la Division du développement communautaire du Sugar Industry Labour Welfare Fund (SILWF), s'est tenue à Notre-Dame ce jeudi 5 mars. Le député de la circonscription No 4 (Port-Louis Nord Montagne Longue), Ludovic Caserne, était également présent. Ashok Subron a souligné que l'anniversaire de l'indépendance représente un moment charnière pour la nation, rappelant qu'auparavant, les décisions étaient prises par les Britanniques, privant le peuple mauricien de son droit à l'autodétermination. Il a insisté sur l'importance du maintien de la souveraineté nationale dans le contexte international actuel, citant des conflits récents, comme la guerre au MoyenOrient, des violations du droit international. Selon le ministre, le conflit mené par Israël constitue une violation de la souveraineté d'un autre pays. «Il y a donc violation du droit international et de la Charte des Nations Unies», a déclaré Ashok Subron.

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, le ministre Subron a salué la contribution essentielle des femmes à la lutte pour la liberté et le progrès social, soulignant leur rôle crucial dans la reproduction biologique et sociale. Il s'est toutefois alarmé de la persistance des violences faites aux femmes, notamment de la hausse des féminicides. Pour y remédier, il a évoqué des mesures à venir en faveur des femmes victimes de violence. Il a indiqué que plus de 86 % des victimes de violence sont des femmes, insistant sur l'urgence d'une nouvelle législation pour renforcer leur protection.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également souligné la nécessité de renforcer l'autonomie économique des femmes, leur permettant ainsi de concilier efficacement responsabilités sociales et professionnelles. Insistant sur le fait que l'avenir de la société repose sur le point de vue des femmes et les valeurs qu'elles véhiculent, il a noté que leurs valeurs écologiques intrinsèques sont essentielles à la survie de l'humanité face aux crises mondiales actuelles. Par conséquent, le rôle et la vision des femmes sont indispensables à la construction d'un avenir viable.