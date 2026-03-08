Sénégal: 18e journée de Ligue 1 - L'US Gorée, Génération Foot et Wally Daan réussissent leur entrée

Dakar — Les équipes de l'Union sportive de Gorée, Génération Foot et Wally Daan ont réussi une bonne opération, samedi, en s'imposant face à leurs adversaires, lors des premiers matchs de la 18e journée du championnat de Ligue 1.

L'US Gorée a retrouvé le chemin de la victoire en dominant Dakar Sacré-Coeur (1-0) grâce à un but inscrit dans les arrêts de jeu par Grégoire Sène.

Grâce à ce succès, les insulaires totalisent désormais 31 points et reviennent provisoirement à deux longueurs du leader, AJEL de Rufisque (33 points).

Au stade Déni Biram Ndao, Génération Foot a remporté le derby du département de Rufisque en s'imposant (1-0) face à Teungueth FC.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Pape Abbas Badji à la 12e minute. Grâce à cette victoire, les Académiciens occupent provisoirement la cinquième place avec 25 points, tandis que Teungueth FC, qui a concédé sa deuxième défaite de la saison, reste troisième avec 28 points.

À Thiès, Wally Daan a pris le dessus sur l'AS Pikine (2-0), un succès qui lui permet de remonter à la sixième place du classement avec 24 points.

La 18e journée se poursuit dimanche avec notamment l'affiche entre le leader AJEL de Rufisque et le Jaraaf de Dakar, prévue au stade Ngalandou Diouf.

Battus par les Rufisquois lors de la phase aller, les Médinois tenteront de mettre fin à une série de huit matchs sans victoire et de se relancer dans la course au titre.

De son côté, AJEL, solide leader, aura à coeur de confirmer à domicile afin de conserver son avance sur ses poursuivants immédiats, notamment l'US Gorée et Teungueth FC, et de poursuivre sa quête d'un titre pour sa deuxième saison dans l'élite.

Programme de la suite de la 18e journée :

Dimanche

AJEL - Jaraaf (16h30), stade Ngalandou Diouf de Rufisque

Linguère - Guédiawaye FC (16h30), stade Mawade Wade de Saint-Louis

US Ouakam - Casa Sports (16h30), stade Amadou Barry de Guédiawaye

HLM - ASC Cambérène (16h30), stade municipal des HLM