Sénégal: Couverture sanitaire universelle - 800 personnes enrôlées à Dahra-Djoloff

Linguère — Au total huit cents personnes ont été enrôlées à la Couverture sanitaire universelle (CSU) à Dahra-Djoloff, dans le département de Linguère, à l'initiative de l'Administrateur du Fonds de garantie automobile, Idrissa Samb, a constaté samedi l'APS.

Les bénéficiaires de cet enrôlement sont des personnes à mobilité réduite, des hommes, des femmes, des élèves, des enfants de la rue (talibés), des imams ainsi que des conducteurs de motos Jakarta, a précisé M. Samb.

S'exprimant à l'issue de la cérémonie de remise des cartes de prise en charge médicale, facilitant l'accès des bénéficiaires aux structures de santé, le donateur a également offert aux populations de Dahra, dix tonnes de riz et un important lot de denrées alimentaires.

Des autorités administratives, responsables sanitaires et des bénéficiaires issus de plusieurs localités de Dahra ont pris part à la cérémonie.

Selon lui, cette initiative vise à faciliter l'accès des populations locales aux soins de santé, en particulier celles évoluant dans le secteur informel. "Nous sommes conscients qu'il n'existe pas de gratuité totale dans le système de santé, mais ce dispositif d'enrôlement permet de prendre en charge les frais médicaux à environ 80 %", a-t-il indiqué.

Idrissa Samb a rappelé que les fonctionnaires et agents de l'État disposent déjà d'un mécanisme de prise en charge à travers l'imputation budgétaire, contrairement aux travailleurs du secteur informel tels que les charretiers, menuisiers ou mécaniciens. "Ces derniers, a-t-il déploré, rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux soins sanitaires en cas de maladie".

L'administrateur du Fonds de garantie automobile, a également salué l'implication du directeur du service régional de Louga de la CSU, qui a, selon lui, largement contribué à la réussite de cette opération.

Le service régional de Louga, a profité de cette cérémonie pour sensibiliser les populations sur les avantages de la Couverture sanitaire universelle, tout en les invitant à adhérer massivement aux mutuelles de santé.

M. Samb a par ailleurs souligné que les coûts des soins de santé restent encore élevés au Sénégal, particulièrement pour les populations vivant dans les zones rurales souvent éloignées des infrastructures sanitaires.

"Il faut penser aux populations du monde rural qui vivent dans des zones dépourvues d'infrastructures sanitaires ou éloignées des centres hospitaliers", a-t-il indiqué, citant notamment le cas de Dahra-Djoloff et plusieurs villages environnants.

Au-delà de l'enrôlement à la CSU, les organisateurs ont procédé à la distribution de denrées alimentaires composées notamment de dix tonnes de riz, de plus de deux cents sacs de dattes et de sucre et plusieurs kits alimentaires, dans le cadre d'actions de solidarité menées durant ce mois de Ramadan.

Une rupture collective du jeûne (ndogou) a été offerte aux populations.